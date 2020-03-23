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Астрономы обнаружили в Солнечной системе 139 новых "планет"

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Классическое понимание Солнечной системы неоднократно пересматривалось. Сейчас астрономы знают о существовании восьми планет и множества астероидов. Тем временем есть так называемый пояс Койпера, который содержит в себе множество загадок. Именно там группа исследователей выявила 139 новых небесных тел.

Так называемые транснептуновые объекты находятся за Нептуном в поясе Койпера. Наиболее известным из них считается Плутон. После длительных наблюдений удалось выявить еще 139 космических тел, которые слишком малы, чтобы считаться планетами, но вместе с тем большие как для кометы или астероида, сообщает Physics Astronomy.

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Как были обнаружены объекты

Ученые использовали данные международной миссии "Изучение темной энергии" (DES), которая была отправлена в космос в 2013 году. Проект был создан для исследования галактик и сверхновых, но полученные сведения можно использовать и для понимания полной картины Солнечной системы.

Изначально в руках у астрономов было семь миллиардов объектов, которые с помощью специального ПО были сокращены до двух миллионов. Из них астрономы отфильтрованы 400 крупнейших, которые фиксировались как минимум в течение шести ночей. В итоге список был сужен до 139 планет в поясе Койпера.

Ожидается, что использование нового метода обнаружения позволит расширить знания ученых о Солнечной системе. Особые надежды возлагаются на обсерваторию Рубина, которая будет запущена в работу в конце 2021 года.


Обсерватория LSST / Фото Rubin Observatory

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Космос
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