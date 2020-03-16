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Астрономы обнаружили звезду через 40 лет после того, как предвидели ее существование

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С каждым годом доступные астрономам технологии становятся все более совершенными, позволяя делать новые открытия. Если раньше некоторые космические явления можно было только предположить, то теперь их существование выходит подтвердить. Так, с помощью компьютерного анализа был обнаружен односторонний пульсар. Подобных небесных тел еще не удавалось зафиксировать.

Существование звезды HD74423 было предусмотрено еще в 1980 году. Однако в 2020 году благодаря совместной работе нескольких обсерваторий, расположенных на разных концах Земли, эта теория была подтверждена фактами, сообщает Nature.

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Особенности звезды

HD74423 в 1,7 раза больше чем наше Солнце. Звезда отличается от всех известных науке пульсаров тем, что колеблется только в одном направлении, из-за чего ее форма немного искажена.

Причиной подобной аномалии назван красный карлик – сосед обнаруженной звезды. Гравитационное поле компаньона искажает колебания пульсара, взимая часть из них на себя. Ученые также отмечают уникальный химический состав HD74423.


Существование предусмотренного 40 лет назад пульсара подтвердили

В отличие от большинства подобных тел, в нем почти нет металлов. Астрономы считают, что, благодаря новым технологиям, в будущем получится найти еще больше односторонних пульсаров. 

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Космос
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