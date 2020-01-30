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Астрономы опубликовали детальное изображение Солнца: видео

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Астрономы опубликовали детальное изображение Солнца / Unsplash

Американские специалисты опубликовали видео Солнца в высоком разрешении. Специальный наземный телескоп, который предназначен для исследования звезды, зафиксировал участок светила площадью более 200 миллионов квадратных километров.

Что известно об изображении

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На опубликованном видео телескоп Inouye Solar Telescope (IST) демонстрирует в пять раз более высокое разрешение, чем прибор Dunn Solar Telescope, который снимал Солнце ранее, сообщает CNET.

На участке раскаленной плазмы 19 000 x 10 700 километров четко заметны "шестигранные" структуры. Новая оптика позволила ученым рассмотреть детали в три раза меньшие, чем удавалось захватить раньше.

Детально изображение Солнца – смотрите видео

Скачать видео в высоком разрешении можно по этой ссылке.

Преимущества нового оборудования

По заявлению специалистов National Science Foundation, за первые пять лет наблюдений IST позволит собрать больше данных о Солнце, чем было получено за все время с момента наблюдений Галилея в 1612 году.

Ожидается, что с рекордной для солнечных телескопов 4-метровой апертурой (f / 2.0) новая конструкция позволит создать карту магнитных полей в короне Солнца и поможет ученым лучше понять, как их изменения способны повлиять на жизнь на Земле.

Отметим, это первое экспериментальное видео, снятое с помощью IST, – телескоп все еще находится в процессе создания. К моменту официального запуска в эксплуатацию он станет самым мощным солнечным телескопом в мире.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Космос Солнце
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