Астрономы показали, как движется газ между галактиками: видео

Во время развития и "смерти" звезд происходят вспышки сверхновых. В результате этого явления в межгалактическое пространство выбрасывается большое количество газа, и до недавнего времени ученым не удавалось изучить механизм циркуляции газа между галактиками.

В ходе новых исследований ученые использовали суперкомпьютер НАСА Pleiades, который демонстрирует, как газ движется между галактиками в течение 13 миллиардов лет.

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По словам ученых, газ сам по себе не излучает много света, в отличие от ярких галактик. Один из способов рассмотреть газовые облака – найти яркие источники света, и измерить, как газы поглощают свет.

Интерпретация полученных данных трудна для анализа. В таких ситуациях используются мощности суперкомпьютеров. В ходе одного из таких экспериментов провели моделирование на суперкомпьютере Pleiades в лаборатории NASA.

Результаты своей работы исследователи смонтировали короткий видеоролик, на котором видно, как газ циркулирует между галактиками в течение 13 миллиардов лет.

По их словам, наша галактика Млечный путь поглощает больше газа, чем отдает, что стало следствием ее гравитационного поля, которое перетягивает газ у своих спутников.

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