Астрономы прибегли к "научным трюкам" и получили фото северного полюса Солнца

Европейское космическое агентство (ESA) получило изображение северного полюса Солнца. Фото сделано с помощью аппарата Proba-2.

Об этом пишет издание New Scientist.

Для того, чтобы получить изображение, ученые использовали несколько "научных трюков". Ведь аппарат не может непосредственно наблюдать за полюсами звезды.

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Следовательно, представители агентства взяли снимки, на которых были заметны особенности поведения атмосферы в районе северного полюса Солнца, а затем вытащили их, создавая иллюзию взгляда снизу. По тому же принципу проработали все снимки, которые сделал аппарат во время вращения звезды. Это и позволило получить целостное изображение северного полюса Солнца.

Полученное фото должно помочь пролить свет на некоторые особенности Солнца.



Северный полюс Солнца

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