Астрономы впервые увидели кольцо астероидов другой звездной системы

К сожалению, очень непросто разглядеть такие детали, как кольцо астероидов, в других системах. Наконец астрономам удалось это сделать. У звезды, что на расстоянии 320 световых лет от нас они нашли нечто похожее на пояс Койпера Солнечной системы.

Впервые в истории удалось разглядеть такую ​​деталь, как внутреннее кольцо, полиметрическим методом. Открытие позволяет изучить особенности важного этапа развития таких систем, сообщает Science Alert.

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Где обнаружили пояс астероидов

Звезда HD 141569A – это достаточно интересный и хорошо изученный объект. У нее есть компаньоны – два красных карлика на последнем этапе их жизненного цикла. А вот яркой и горячей HD 141569A всего 5 миллионов лет. По массе она примерно в три раза больше Солнца. Относится к типу звезд главной последовательности спектрального класса B.

В 1999 году у молодой звезды обнаружили диск с кольцами высокой плотности на расстоянии 220 и 360 астрономических единиц. Это остатки материи, большая часть которой пошла на формирование самой звезды. Считается, что со временем эти обломки собираются в планеты.

Разрыв в диске HD 141569A намекал на наличие там планеты.



Следы колец у звезды / Bruzzone

В нашей Солнечной системе тоже есть остатки аккреционного диска, с которого 4,6 миллиарда лет назад сформировались планеты. Мы называем это кольцо поясом Койпера. Пояс из ледяных обломков расположен за орбитой Нептуна. Плутон со своей средней орбитой в 39,5 астрономических единиц находится в поясе Койпера.

То, что остается от протопланетного диска до конца процесса формирования системы, называют остаточным диском. Его диаметр может достигать сотен астрономических единиц. Диск HD 141569A является промежуточным этапом между протопланетным и остаточным.

Почему это интересно

Такие гибридные диски представляют большой интерес для планетологов, ведь благодаря им можно понять, как формируются газовые гиганты, и как растущие планеты взаимодействуют с газом и пылью в диске.

Изучая разреженное и закрученное электромагнитное излучение от этого региона космоса, астрономы под руководством Хуана Себастьяна Браззоне из Университета Западного Онтарио (Канада) смогли снять похожое кольцо в HD 141569A. Максимальная плотность наблюдается на расстоянии 44 астрономических единиц от звезды.

Другие находки

Ученые нашли не только доказательства формирования планеты, но и следы кольца ближе к звезде.

В частности, они заметили спиральный рукав – особенность, которая редко встречается в протопланетных дисках. А также два внешних кольца. По характеристикам спирального рукава ученые сделали вывод, что по массе планета сравнима с нашим Юпитером.

Именно обнаружение такого диска – это уже огромное достижение. Но сопутствующий анализ и проведенное исследование сделали еще больший вклад в изучение того, как формируются планеты.

Авторы работы назвали найденные кольца "отличной лабораторией для изучения динамично возмущенных дисков."