Астрономы зафиксировали повторяющийся внегалактический радиосигнал

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Астрономы зафиксировали повторяющийся внегалактический радиосигнал
Астрономы зафиксировали повторяющийся внегалактический радиосигнал / NBC News

Ученые из университета Британской Колумбии зафиксировали радиосигнал, который повторяется и выходит из одного и того же источника, за пределами Млечного Пути. Скорее всего эти сигналы поступают от нейронной звезды с сильным магнитным полем.

Об этом сообщается в журнале Nature.

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Речь идет о сигнале FRB (fast radio bursts – быстрые радиовсплески), которые обычно приходят из одной точки в космосе. Эти вспышки продолжаются не больше миллисекунды.

Первые FRB-сигналы были получены в 2007 году, а повторяющиеся в одном и том же месте зафиксировали в 2016 году. Источник, из которого поступали эти сигналы, расположен в 6 миллиардах световых лет. Источник нового повторяющегося сигнала расположен в 1,5 миллиарда световых лет от Земли.

Исследователям предстоит выяснить причины этих сигналов, а пока наиболее достоверным источником считают нейтронную звезду с мощным магнитным полем. Возможно, это две нейтронные звезды, которые сливаются в одну.

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Еще одна версия – черная дыра или другой сверхмассивный объект. Рассматривают также возможность того, что сигналы подают инопланетяне, но эта теория очень непопулярна среди астрофизиков.

Ученые считают, что каждый день на Землю поступает около 5000 FRB-сигналов.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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