Астрономы зафиксировали самый мощный наблюдаемый взрыв во Вселенной

Космические взрывы, например, сверхновых звезд – не такое уж и редкое явление во Вселенной. Но обнаруженное три года назад "извержение" черной дыры ученые назвали самым мощным в истории астрономии.

Объясняется столь поздняя публикация результатов исследования просто – три года астрономы просто не могли поверить, что явление такого масштаба вообще могло произойти, сообщает New Atlas.

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Детали

Впервые взрыв был зафиксирован в 2016 году группой астрономов, которая изучала снимки, сделанные космической обсерваторией "Чандра". Сначала исследователи даже не рассматривали обнаруженный в скоплении Змееносца "кратер" как результат взрыва – в масштаб такого события они просто не поверили. Рассмотреть и доказать эту теорию наука смогла только через три года.

В определенном смысле этот взрыв похож на извержение Сент-Хеленс в 1980 году. Отличие заключается в том, что вы могли бы поместить пятнадцать галактик Млечного пути подряд в кратер, который образовался, когда это произошло,

– сообщили ученые.

Детонация межзвездного вещества была вызвана черной дырой, расположенной на расстоянии 390 миллионов световых лет от Земли. Образованное в результате взрыва рентгеновское излучение распространилось на 1 575 000 световых лет – в 15 раз большую длину, чем Млечный путь.



Исследователи зафиксировали самый массивный наблюдаемый взрыв во Вселенной

Исследователи отмечают, что в какой-то момент черная дыра пыталась поглотить слишком много пыли и газа, и в результате вещество "выстрелило" в окружающее пространство со скоростью, близкой к скорости света, лишив сверхмассивную черную дыру топлива для роста.

Окончательно идентифицировать взрыв помогла совместная работа нескольких групп астрономов, которые пришли к одинаковым выводам и смогли объединить полученные данные, раскрыв тайну самого наблюдаемого взрыва во Вселенной с момента ее образования.

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