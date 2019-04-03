ASUS представила игровой монитор ROG Swift PG349Q: особенности

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ASUS ROG Swift PG349Q: особенности
ASUS ROG Swift PG349Q: особенности / ASUS

Компания ASUS анонсировала монитор ROG Swift PG349Q, который предназначен для использования в составе игровых систем. Монитор имеет размер 34,1 дюйма и выполнен на матрице In-Plane Switching (IPS) вогнутой формы.

Характеристики. Как сообщает 3DNews, углы обзора ROG Swift PG349Q по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Кроме того, панель может похвастаться 100-процентным охватом цветового пространства sRGB.

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Яркость составляет 300 кд / м2, контрастность – 1000: 1, а время отклика равно 4 мс (Gray to Gray). Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI и DisplayPort.

Функции и особенности. Поддерживается технология NVIDIA G-Sync, отвечающая за плавность игрового процесса. Частота обновления достигает 120 Гц.

ASUS ROG Swift PG349Q

ASUS ROG Swift PG349Q получил изогнутую форму

Монитор оборудован подсветкой ASUS Aura Sync. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также изменять его высоту по отношению к поверхности стола.

В новинке предусмотрен набор средств ASUS GamePlus. Пользователь получает такие инструменты, как отображение перекрестия прицела (несколько вариантов), таймер и счетчик FPS.

ASUS ROG Swift PG349Q

ASUS ROG Swift PG349Q поддерживает технологию NVIDIA G-Sync

Технология Flicker-Free избавляет от мерцания. Кроме того, упомянутая система Ultra-Low Blue Light для снижения интенсивности синего цвета подсветки.

Цена. Информации об ориентировочной цене модели ASUS ROG Swift PG349Q на данный момент, к сожалению, нет.

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Теги: Техно Asus Гаджеты
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