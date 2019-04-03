ASUS представила игровой монитор ROG Swift PG349Q: особенности

Компания ASUS анонсировала монитор ROG Swift PG349Q, который предназначен для использования в составе игровых систем. Монитор имеет размер 34,1 дюйма и выполнен на матрице In-Plane Switching (IPS) вогнутой формы.

Характеристики. Как сообщает 3DNews, углы обзора ROG Swift PG349Q по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Кроме того, панель может похвастаться 100-процентным охватом цветового пространства sRGB.

Читайте также: Intel осваивает новые технологические нормы производства процессоров

Яркость составляет 300 кд / м2, контрастность – 1000: 1, а время отклика равно 4 мс (Gray to Gray). Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI и DisplayPort.

Функции и особенности. Поддерживается технология NVIDIA G-Sync, отвечающая за плавность игрового процесса. Частота обновления достигает 120 Гц.

ASUS ROG Swift PG349Q получил изогнутую форму

Монитор оборудован подсветкой ASUS Aura Sync. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также изменять его высоту по отношению к поверхности стола.

В новинке предусмотрен набор средств ASUS GamePlus. Пользователь получает такие инструменты, как отображение перекрестия прицела (несколько вариантов), таймер и счетчик FPS.

ASUS ROG Swift PG349Q поддерживает технологию NVIDIA G-Sync

Технология Flicker-Free избавляет от мерцания. Кроме того, упомянутая система Ultra-Low Blue Light для снижения интенсивности синего цвета подсветки.

Цена. Информации об ориентировочной цене модели ASUS ROG Swift PG349Q на данный момент, к сожалению, нет.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно