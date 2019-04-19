ASUS представила игровой ноутбук с видеокартой NVIDIA GTX 1050: особенности и цена

В ближайшее время на прилавки магазинов поступят игровые лэптопы, которые получили процессоры AMD Ryzen Mobile 3000 и графические ускорители NVIDIA Turing. Компания ASUS решила не ждать релиза мобильных видеокарт GeForce GTX 16 серии и выпустила в Китае лэптоп с NVIDIA GTX 1050.

Дисплей. Как сообщает Overclockers, ASUS TUF Gaming FX95DD оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Читайте также: Объявили цену бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650: стоимость в Украине

Характеристики. "Сердцем" устройства стал 12-нанометровый гибридный чип AMD Ryzen 7 3750H (4 ядра / 8 потоков, 2,3 / 4 ГГц), оборудованный видеоядром Radeon Vega 10. В оснащение лэптопа входит 8 ГБ памяти DDR4-2400, твердотельный накопитель на 512 ГБ и 3D-ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1050 в конфигурации с 3 ГБ памяти GDDR5.



ASUS TUF Gaming FX95DD поступил в продажу в Китае

Работает новинка под управлением Windows 10 Home. На борту также имеется беспроводной модуль Wi-Fi 802.11ac/Bluetooth 5, а время автономной работы достигает пяти часов. Габариты ноутбука составляют 360x262x26 миллиметра, масса - около 2,2 килограмма.

Цена. Описанная выше конфигурация ASUS TUF Gaming FX95DD оценивается китайским магазином JD.com примерно в 870 долларов (ориентировочно 23 400 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно