ASUS представила игровые ноутбуки Zephyrus S GX701: частота обновления и другие особенности

Компания ASUS представила свой первый ноутбук с 300-герцевым дисплеем. Новинка получила название ROG Zephyrus S GX701 и может похвастаться дисплеем с частотой обновления 300 Гц, время отклика 3 мс (от серого к серому) и 100% охватом палитры sRGB.

Основные характеристики. "Начинка" лэптопа ASUS ROG Zephyrus S GX701 включает процессор Intel Core i7-9750H (6 ядер/12 потоков, 2,6/4,5 ГГц), до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2080 и пару NVMe-накопителей.

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Можно ожидать, что новинка также сможет похвастаться поддержкой технологии NVIDIA G-Sync.



ASUS ROG Zephyrus S GX70 получил невероятный дисплей

Цена. О рекомендованной цене устройства никакой информации нет.



ASUS ROG Zephyrus S GX70 поступит в продажу в октябре 2019 года

Другие новинки и дата их выхода. Кроме того, инженеры ASUS на данный момент работают над обновленными версиями ROG Zephyrus S GX502 и Strix Scar III. Они получат 15/17-дюймовые дисплеи с частотой обновления 300 Гц и, как ожидается, дебютируют в начале следующего года.

Вполне возможно, что их презентацию ASUS проведет на январской выставке CES 2020.

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