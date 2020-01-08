Asus представила самый мощный в мире 14-дюймовый ноутбук Zephyrus G14

Компания Asus представила новый игровой ноутбук Zephyrus G14. Его презентовали в рамках CES 2020. Это 14-дюймовый ноутбук, получивший очень мощное наполнение.

Как рассказали в пресс-служба Asus в Украине, толщина Zephyrus G14 не превышает 20 мм, а вес составляет 1,6 кг.

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Характеристики Zephyrus G14

Железо

Новинка получила мощный процессор AMD Ryzen 4000, созданный на базе микроархитектуры Zen 2 с использованием 7-мм техпроцесса, и видеокарту игрового класса модели NVIDIA GeForce RTX 2060.



Zephyrus G14 получил два варианта цвета

Батарея

Еще один фактор, который заинтересует геймеров, это наличие длительной автономности – до 10 часов работы без подзарядки. Он может заряжаться через порт USB Type-C.

Корпус

Корпус изготовлен из магниево-алюминиевого сплава, на который нанесено специальное покрытие, на котором не остается отпечатков пальцев.

Zephyrus G14 оснащен 1215 минисветодиодами, каждый из которых излучает белый свет и поддерживает 256 уровней яркости. Благодаря этой подсветке пользователи могут выводить на крышку ноутбука GIF-анимацию и другую графику. Изображение может синхронизироваться с музыкой.



Zephyrus G14 имеет очень тонкий корпус и малый вес

Дисплей

Ноутбук получил тонкие рамки и Full HD дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением WQHD. Все дисплеи Zephyrus G14 прошли заводскую калибровку цветопередачи, подтвержденное сертификацией PANTONE Validated.

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Это один из важных критериев, который интересует геймеров. В Zephyrus G14 реализована эксклюзивная функция динамического регулирования параметров центрального процессора в зависимости от температуры видеокарты. Адаптация параметров происходит постоянно, что позволяет быстро реагировать на резкое повышение загрузки графического процессора.

Аудиосистема

В состав аудиосистемы входят четыре динамика и воспроизводят сбалансированный звук во всем диапазоне частот. Два высокочастотных динамика, расположенные над клавиатурой, и направлены прямо на пользователя. Два низкочастотных – обеспечивают глубокие басы. Ноутбук поддерживает технологию Dolby Atmos, которая обеспечивает непревзойденное пространственное звучание при использовании наушников и встроенных динамиков.

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