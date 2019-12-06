ASUS представила в Украине ноутбуки ProArt StudioBook за 140 тысяч гривен: кого заинтересует

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Ноутбук ProArt StudioBook Pro X / Пресс-служба ASUS

Компания ASUS представила в Украине новую серию ноутбуков ProArt StudioBook Pro и ProArt StudioBook Pro X. Как утверждает производитель, это мобильные рабочие станции с мощной конфигурацией и графикой NVIDIA Quadro.

Об этом Техно 24 рассказали в пресс-службе ASUS в Украине.

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Ноутбук ProArt StudioBook Pro X (W730)

Этот аппарат имеет высокую производительность благодаря мощной конфигурации, в которую входит шестиядерный процессор Intel Xeon или Core i7 H-серии девятого поколения и видеокарта NVIDIA Quadro RTX 5000.

Этот ноутбук пригодится при решении требовательных к графическим задачам, например редактирования и рендеринга многослойных изображений. Модель подходит для работы на максимальных нагрузках, при этом она не перегревается (что могло бы привести к падению производительности).

Новинка оснащена 17-дюймовым дисплеем ProArt StudioBook Pro X с соотношением сторон 16:10. Дисплей передает широкую цветовую гамму (97% DCI-P3) и обеспечивает точную цветопередачу (Delta E <1,5).

Он получил очень тонкие рамки, благодаря чему соотношение между площадью экрана и всей панелью составляет 92%. Крышку ноутбука можно раскрывать на 180 градусов.

Ноутбук ProArt StudioBook Pro

Это первый ноутбук в серии, оснащенный панелью ScreenPad 2.0. Этот интерактивный вспомогательный сенсорный дисплей, что позволяет запускать различные программы и работать с ними в многозадачном режиме.

ProArt StudioBook
Один из самых тонких ноутбуков с видеокартой NVIDIA Quadro

Он является одним из самых тонких ноутбуков с видеокартой NVIDIA Quadro. Диагональ его дисплея – 17 дюймов. По краям экрана тоже очень тонкие рамки, поэтому он заполняет почти всю внутреннюю поверхность крышки.

ProArt StudioBook Pro работает на базе процессора Intel Xeon или Core i7 H-серии девятого поколения и видеокартой NVIDIA Quadro (модели Quadro RTX 3000 Max-Q).

Оба ноутбука поддерживают встроенную технологию калибровки ASUS Calibration. Они имеют повышенную надежность. Это доказывают и тесты – обе модели прошли испытания на соответствие военному стандарту надежности MIL-STD 810G.

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ProArt StudioBook
Обе модели можно заказать в Украине

Цены

В Украине уже доступен ноутбук ProArt StudioBook Pro X (W730G5T).

  • За эту модель с процессором Intel Core i7-9750H, видеокартой NVIDIA Quadro RTX 5000, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ надо заплатить 144 999 гривен.

ProArt StudioBook Pro 17 (W700G3T) пока еще нет в продаже, но его можно заказать.

  • Модификация с процессором Intel Core i7-9750H и видеокартой NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q стоит 80 000 гривен.

Кого заинтересует

Как говорит разработчик, эти ноутбуки были созданы, ориентируясь на запросы дизайнеров, архитекторов, разработчиков мультимедийного контента и других профессиональных пользователей, которым нужно решать задачи, связанные с интенсивной обработкой графических данных.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно ноутбук Asus Новости Техно Гаджеты
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