Asus представила в Украине свои очень компактные ноутбуки: цены

Компания Asus представила в Украине две новые линейки ноутбуков-трансформеров ZenBook 13/14/15 и ZenBook Flip 13/15. Все устройства компания представила во время выставки IFA 2018.

Об этом пишет tehnot.com.

Все модели скоро поступят в продажу в Украине.

ZenBook Flip

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Эта линейка ноутбуков-трансформеров Flip включает две модели с экранами 13 и 15 дюймов. В обеих новинках экран можно развернуть на 360 градусов, то есть устройство можно использовать как планшет.

Устройства работают на процессорах Intel Core i7-8565U или i5-8265U.

ZenBook Flip 13 (UX362) может работать как планшет

ZenBook Flip 13 (UX362)

Очень компактный ноутбук с габаритами 305x196x16,9 мм и весом 1,3 кг. Также устройство получило IPS-экран с очень тонкими рамками и разрешением 1920×1080 пикселей. В Украине будет доступен вариант с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 512 ГБ.

ZenBook Flip 15

Этот аппарат тоже довольно компактный, но более тяжелый – 1,9 кг. Основная память – 16 ГБ, SSD - накопитель на 512 ГБ.

ZenBook 13 (UX333) и ZenBook 14 (UX433)

ZenBook 13 — это наименьший 13,3-дюймовый ноутбук ASUS (302х189х16,9 мм). Ради миниатюризации производитель сделал рамки тонкими с четырех сторон, а лого перенес на нижнюю половинку. Его вес составляет всего 1,09 кг. На одном заряде батареи он работает до 14 часов.

Ноутбуки поступят в продажу в январе

Оба устройства получили IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей.

ZenBook 13 (UX333) и ZenBook 14 (UX433) работают на процессорах Core i7-8565U и Core i5-8265U. На украинском рынке доступны модели с 8 или 16 ГБ оперативной памяти, SSD PCIe 3.0 емкостью 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

ZenBook 15 (UX 533)

Это самый большой ноутбук серии, он изготовлен в алюминиевом корпусе. При этом вес тоже небольшой – 1,59 кг. На одном заряде батареи он работает до 16 часов.

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Цена

Asus ZenBook 13 будет стоить от 1150 долларов (32 200 гривен). За 14 - и 15-дюймовые аппараты оценены от 1200 долларов (33 600 гривен) и 1325 долларов (37 100 гривен) соответственно. ZenBook Flip 13 в версии 8/512 ГБ и Core i5 можно будет купить за 1200 долларов (33 600 гривен).

Все новинки появятся на украинском рынке в январе 2019 года.

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