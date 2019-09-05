ASUS ProArt StudioBook One: характеристики и фото "космического" ноутбука

Кроме игрового смартфона ASUS ROG Phone 2, компания представила свои новые ноутбуки ProArt StudioBook. Флагманом линейки стала модель ProArt StudioBook One – самый мощный компьютер серии и первое в мире устройство с графическим процессором NVIDIA Quadro RTX 6000.

Процессор. ASUS ProArt StudioBook One построен на базе 8-ядерного процессора Intel Core i9-9980HK девятого поколения, сообщили в пресс-службе компании.

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Графическая подсистема. Главной особенностью ноутбука стала видеокарта NVIDIA Quadro RTX 6000 с 24 ГБ видеопамяти. Увеличенное число ядер CUDA, RT и Tensor позволяет проводить на этом устройстве рендеринг компьютерной анимации, монтировать видео в разрешении 8K и максимально быстро и эффективно анализировать данные.



ASUS ProArt StudioBook One получил интересный дизайн

Дисплей. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 4K UHD (3840х2160), прикрытым от края до края закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Экран имеет сертификацию PANTONE Validated и частоту обновления 120 Гц.



Дисплей ASUS ProArt StudioBook One обеспечивает отличную передачу цвета

Благодаря тонким рамкам относительная площадь дисплея составляет 84%. Кроме того, 100% охват цветового пространства Adobe RGB и точность цветопередачи Delta-E <1 позволяют профессионально работать с графикой.

"Космические" компоненты. В ASUS ProArt StudioBook One используется радиатор из сверхлегкого титанового сплава, который применяют в аэрокосмической промышленности. Он предназначен для оптимизации воздушных потоков.

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Особенности новинки. При открывании экрана поворотный шарнир наклоняет корпус ноутбука под углом 4,57 градусов, что дополнительно способствует охлаждению. Больше всего нагреваются компоненты, включая центральный и графический процессоры, которые расположены за дисплеем, а благодаря таким свойствам дисплея с ноутбуком комфортно работать, даже держа его на коленях.



Сроки выхода ASUS ProArt StudioBook One не сообщают

Дата выхода и цена. Сроки начала продаж и цену ASUS ProArt StudioBook One объявят позже.

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