Asus ROG Zephyrus Duo 15: уникальный ноутбук для геймеров с двумя экранами

Компания Asus выпустила новый фирменный ноутбук ROG Zephyrus Duo 15. Это ультратонкий геймерский ноутбук – его фишкой является наличие сразу двух экранов.

Характеристики

Новинка получила мощный 8-ядерный процессор Intel Core 10-го поколения в паре с 48 ГБ памяти. Видеокарта здесь GeForce RTX 2080 SUPER для игр с ультравысокими значениями FPS.

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Геймерский ноутбук оснащен инновационной системой охлаждения AAS Plus. При вскрытии крышки ноутбука в верхней части устройства появляется большой воздухозаборник для повышения эффективности охлаждения. Эта система также наклоняет вспомогательный сенсорный экран ROG ScreenPad Plus.



Asus ROG Zephyrus Duo 15 получил оригинальный дополнительный экран

Дополнительный экран

Это, пожалуй, главная фишка ноутбука. При открытии крышки ноутбука появляется вспомогательный сенсорный экран ROG ScreenPad Plus, который наклоняется под углом 13 градусов для удобства просмотра изображения и улучшения взаимодействия. Плавное перемещение панели регулируется уникальным шарниром, который синхронизирует движение двух экранов с высокой точностью. Чтобы предотвратить соприкосновение экранов при открытии крышки, шарнир имеет специальные направляющие, которые задерживают раскрытие дополнительного дисплея.

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Этот вспомогательный IPS-экран отмечается широкими углами обзора и разрешением 3840x1100, а также может похвастаться высокой пиксельной плотностью, благодаря чему обеспечивается воспроизведение мельчайших деталей.

Этот дополнительный экран создает лучшую среду для игр, геймерских трансляций и создания контента. Например, во время игры или просмотра фильма на него удобно вывести окно мессенджера или почтового клиента. Сенсорный экран поддерживает активный стилус ASUS Pen.

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