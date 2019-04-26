ASUS ROG Zephyrus S GX502: представили тонкий и мощный игровой ноутбук

Компания ASUS представила новый игровой ноутбук ROG Zephyrus S GX502. Новинка получила мощный процессор Intel Core i7 девятого поколения, который в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 может превратить лэптоп на игровую систему или высокопроизводительную рабочую станцию.

Дизайн и дисплей. Как сообщили в пресс-службе ASUS, новинка имеет ряд преимуществ над конкурентами. В частности, это быстрый дисплей с частотой обновления 240 Гц и точной цветопередачей и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC. Кроме того, ноутбук получил компактные размеры и тонкие рамки вокруг дисплея: толщина корпуса 18,9 миллиметра, а вес 2 килограмма.

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ASUS ROG Zephyrus S GX502 получил 15,6-дюймовый дисплей Full HD (1920 × 1080 пикселей) с частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 3 мс. Каждый экземпляр проходит фабричную калибровку с помощью фирменной технологии ASUS ProArt TruColor. Сертификация PANTONE Validated гарантирует высокую точность цветопередачи и широкий охват цветового пространства sRGB.

Дисплей ASUS ROG Zephyrus S GX502 имеет частоту обновления 240 Гц

Процессор. ASUS ROG Zephyrus S GX502 работает на топовом процессоре Intel Core i7-9750H, который содержит шесть вычислительных ядер с поддержкой многопоточности. Тактовая частота варьируется от 2,6 ГГц до 4,5 ГГц. Объем оперативной памяти DDR4-2666 достигает 32 ГБ.

Видеокарта. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070. с 8 ГБ памяти GDDR6 или NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти GDDR6. Для хранения данных служит твердотельный накопитель M.2 NVMe PCIe 3.0 вместимостью до 1 ТБ.



ASUS ROG Zephyrus S GX502 получил продвинутую систему охлаждения

Система охлаждения. Кроме того, ASUS ROG Zephyrus S GX502 может похвастаться высокоэффективной системой охлаждения. Шесть тепловых трубок внутри корпуса проложены таким образом, чтобы не только эффективно отводить тепло от центрального и графического процессоров, но и охлаждать компоненты системы питания.

ASUS ROG Zephyrus S GX502 имеет компактные размеры

При этом и процессор, и видеокарта каждый имеет свой радиатор с отводом тепла по бокам корпуса. Довершают картину вентиляторы особой конструкции, оснащенные крыльчаткой с 83 тончайшими лопастями.

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Другие характеристики. Лэптоп оборудован адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11 ac 2x2 Wave 2) и Bluetooth 5.0, клавиатурой с подсветкой, аудиосистемой с двумя динамиками и интеллектуальным усилителем.

Набор разъемов включает порты USB 3.1 Gen2 Type-C, USB 3.1 Gen1 Type-A (× 2), USB 3.1 Gen2 Type-A, HDMI 2.0 b.

Дата выхода и цена. На полках магазинов ASUS ROG Zephyrus S GX502 появится уже в июне 2019 года. Цена новинки пока не сообщается.

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