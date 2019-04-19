Asus сужает сферу деятельности

Компания Asus решила отказаться от производства планшетов. Компания решила не только прекратить производство, но и остановить продажи планшетов ZenPad.

Как пишет CNBeta, об этом сообщают источники. Ранее Asus также отказалась и от рынка умных часов.

Читайте также: Acer обновила ноутбук-трансформер Spin 3: характеристики и цена в Украине

Почему Asus отказалась от планшетов? Как известно, рынок этих девайсов давно уже не на подъеме. Особенно это касается планшетов на Android. Потому такое решение компании вполне логично.

Ранее выпуск планшетов прекратили многие компании. Кроме того, Acer последний свой аппарат наделила не Android, а Chrome OS.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно