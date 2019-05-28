Asus выпустила оригинальный ноутбук ZenBook Edition 30 с белой кожей и золотом

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Уникальный ноутбук ZenBook Edition 30
Уникальный ноутбук ZenBook Edition 30 / theverge.com

Компания Asus празднует свое 30-летие. Поэтому в рамках выставки Computex 2019 производитель выпустил оригинальный ноутбук ZenBook Edition 30. Он выглядит очень нетипично – он обтянут белой кожей и имеет инкрустацию из 18-каратного золота.

Дизайн. Внешний вид новинки очень привлекает внимание. Корпус обтянут кожей, а на крышке нанесена буква «А» из золота. Такой вид ноутбука разработала команда дизайнерского центра Asus Design Center.

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Ноутбук оснащен 13-дюймовым дисплеем. Площадь дисплея занимает 95% от всей передней панели. Также он получил дополнительный экран ScreenPad. Он установлен на месте традиционного тачпада.

ZenBook Edition 30

Выглядит новинка роскошно

Характеристики. Новинка работает на процессоре Intel Core i7 8-го поколения в паре с 16 ГБ памяти и SSD-накопителем PCIe. Дискретная графика – NVIDIA GeForce MX250.

ZenBook Edition 30 выйдет ограниченным тиражом. Цена и дата выхода пока неизвестны.

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Теги: Техно Новости Техно ноутбук Asus Гаджеты
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