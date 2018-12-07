Asus выпустила смартфон Zenfone Max Pro (M2) с мощной батареей и NFC

Компания Asus представила два новых смартфона Zenfone Max Pro (M2) и Zenfone Max (M2). Среди преимуществ старшей версии – мощная батарея и модуль модуль NFC.

Об этом пишет tehnot.com.

Asus Zenfone Max Pro (M2)

Это устройство получило 6,3-дюймовый экран с разрешением 2280х1080 пикселей и соотношением сторон 19:9. Вверху можем увидеть вырез. Для дополнительной прочности экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6 поколения.

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Asus Zenfone Max Pro (M2) получил модуль NFC

Работает устройство на процессоре Snapdragon 660 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. На выбор у пользователя накопители объемом 64 или 128 ГБ.

Новинка получила емкий аккумулятор на 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки. Также устройство оснащено модулем NFC, что позволяет расплачиваться в магазинах с помощью смартфона.

Цена на Asus Zenfone Max Pro (M2) стартует от 270 долларов (7560 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Asus Zenfone Max Pro (M2) Дисплей

Диагональ: 6,3 дюйма

Разрешение: 2280×1080 пикселей

Разрешение: 2280×1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 Видеопроцесор Adreno 512

Adreno 512 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64/128 ГБ Камера Основная: 12 + 5 Мп

​Фронтальная: 13 Мп

Основная: 12 + 5 Мп ​Фронтальная: 13 Мп Аккумулятор 5000 мАч

5000 мАч Операционная система Android 8.1 Oreo

Asus Zenfone Max (M2)

Младшая версия имеет такую же диагональ, но меньшее разрешение – 1520х720 пикселей. Сердцем смартфона стал процессор Snapdragon 632 с 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Существуют модификации с 32 или 64 ГБ встроенного хранилища.



Смартфон стоит 190 долларов

А вот модуля NFC здесь совсем нет. Также младшая версия получила меньшую батарею – 4000 мАч.

Стоимость Asus Zenfone Max (M2) стартует от 190 долларов (5300 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей

Диагональ: 6,3 дюйма

Разрешение: 1520х720 пикселей

Разрешение: 1520х720 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 632

Qualcomm Snapdragon 632 Видеопроцесор Adreno 506

Adreno 506 Память Оперативная: 3/4 ГБ

Встроенная: 32/64 ГБ

Оперативная: 3/4 ГБ Встроенная: 32/64 ГБ Камера Основная: 13 + 2 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 13 + 2 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 4000 мАч

4000 мАч Операционная система Android 8.1 Oreo

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