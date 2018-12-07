Asus выпустила смартфон Zenfone Max Pro (M2) с мощной батареей и NFC

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Zenfone Max Pro (M2) с мощной батареей и NFC
Zenfone Max Pro (M2) с мощной батареей и NFC / tehnot.com

Компания Asus представила два новых смартфона Zenfone Max Pro (M2) и Zenfone Max (M2). Среди преимуществ старшей версии – мощная батарея и модуль модуль NFC.

Об этом пишет tehnot.com.

Asus Zenfone Max Pro (M2)

Это устройство получило 6,3-дюймовый экран с разрешением 2280х1080 пикселей и соотношением сторон 19:9. Вверху можем увидеть вырез. Для дополнительной прочности экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6 поколения.

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Asus Zenfone Max Pro (M2)
Asus Zenfone Max Pro (M2) получил модуль NFC

Работает устройство на процессоре Snapdragon 660 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. На выбор у пользователя накопители объемом 64 или 128 ГБ.

Новинка получила емкий аккумулятор на 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки. Также устройство оснащено модулем NFC, что позволяет расплачиваться в магазинах с помощью смартфона.

Цена на Asus Zenfone Max Pro (M2) стартует от 270 долларов (7560 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Asus Zenfone Max Pro (M2)

  • Дисплей
  • Диагональ: 6,3 дюйма
    Разрешение: 2280×1080 пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 660
  • ВидеопроцесорAdreno 512
  • ПамятьОперативная: 4 ГБ
    Встроенная: 64/128 ГБ
  • КамераОсновная: 12 + 5 Мп
    ​Фронтальная: 13 Мп
  • Аккумулятор5000 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

Asus Zenfone Max (M2)

Младшая версия имеет такую же диагональ, но меньшее разрешение – 1520х720 пикселей. Сердцем смартфона стал процессор Snapdragon 632 с 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Существуют модификации с 32 или 64 ГБ встроенного хранилища.

Asus Zenfone Max (M2)
Смартфон стоит 190 долларов

А вот модуля NFC здесь совсем нет. Также младшая версия получила меньшую батарею – 4000 мАч.

Стоимость Asus Zenfone Max (M2) стартует от 190 долларов (5300 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей
  • Диагональ: 6,3 дюйма
    Разрешение: 1520х720 пикселей
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 632
  • ВидеопроцесорAdreno 506
  • ПамятьОперативная: 3/4 ГБ
    Встроенная: 32/64 ГБ
  • КамераОсновная: 13 + 2 Мп
    ​Фронтальная: 8 Мп
  • Аккумулятор4000 мАч
  • Операционная системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Смартфоны Asus
Источник: Техно
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