Asus выпустила смартфон Zenfone Max Pro (M2) с мощной батареей и NFC
Компания Asus представила два новых смартфона Zenfone Max Pro (M2) и Zenfone Max (M2). Среди преимуществ старшей версии – мощная батарея и модуль модуль NFC.
Об этом пишет tehnot.com.
Asus Zenfone Max Pro (M2)
Это устройство получило 6,3-дюймовый экран с разрешением 2280х1080 пикселей и соотношением сторон 19:9. Вверху можем увидеть вырез. Для дополнительной прочности экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6 поколения.
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Asus Zenfone Max Pro (M2) получил модуль NFC
Работает устройство на процессоре Snapdragon 660 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. На выбор у пользователя накопители объемом 64 или 128 ГБ.
Новинка получила емкий аккумулятор на 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки. Также устройство оснащено модулем NFC, что позволяет расплачиваться в магазинах с помощью смартфона.
Цена на Asus Zenfone Max Pro (M2) стартует от 270 долларов (7560 гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Asus Zenfone Max Pro (M2)
- Дисплей
- Диагональ: 6,3 дюйма
Разрешение: 2280×1080 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 660
- ВидеопроцесорAdreno 512
- ПамятьОперативная: 4 ГБ
Встроенная: 64/128 ГБ
- КамераОсновная: 12 + 5 Мп
Фронтальная: 13 Мп
- Аккумулятор5000 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
Asus Zenfone Max (M2)
Младшая версия имеет такую же диагональ, но меньшее разрешение – 1520х720 пикселей. Сердцем смартфона стал процессор Snapdragon 632 с 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Существуют модификации с 32 или 64 ГБ встроенного хранилища.
Смартфон стоит 190 долларов
А вот модуля NFC здесь совсем нет. Также младшая версия получила меньшую батарею – 4000 мАч.
Стоимость Asus Zenfone Max (M2) стартует от 190 долларов (5300 гривен).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Дисплей
- Диагональ: 6,3 дюйма
Разрешение: 1520х720 пикселей
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 632
- ВидеопроцесорAdreno 506
- ПамятьОперативная: 3/4 ГБ
Встроенная: 32/64 ГБ
- КамераОсновная: 13 + 2 Мп
Фронтальная: 8 Мп
- Аккумулятор4000 мАч
- Операционная системаAndroid 8.1 Oreo
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