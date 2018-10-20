Компания Asus заявила о начале продаж геймерской гарнитуры ROG Delta в Украине. Устройство оборудовано динамиками Asus Essence с герметичными акустическими камерами.

Об этом пишет keddr.com.

Наушники также оборудованы цифро-аналоговым преобразователем ESS 9218, имеющим четыре схемы, отвечающие за различные частотные диапазоны. Аудиосигнал на выходе преобразователя имеет соотношение сигнал-шум на уровне 127 дБ, что намного выше, чем у аналогов.

Читайте также: Наушники AirPods исчезли из продажи в онлайн-магазинах

Гарнитура обеспечивает широкий динамический диапазон звучания (от 20 Гц до 40 кГц). Микрофон имеет индикатор, поэтому можно легко определить, когда он включен.

Как сообщили в компании, наушники очень легкие, а амбюшури в форме буквы "D", поэтому пользоваться ими очень комфортно, и уши не устают даже после нескольких часов использования.

Кроме того, на одном из наушников расположены кнопки, которыми можно управлять громкостью, подсветкой и микрофоном, чтобы вы не отрывались от игрового процесса.

Asus ROG Delta поступит в продажу в начале ноября по цене 6999 гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно