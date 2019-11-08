Asus ZenFone 6: смартфон с уникальной камерой уже в Украине – цена
Уникальный смартфон Asus ZenFone 6 стал доступен и для украинцев. Его особенностью стала камера, которую можно вращать. То есть эта камера может быть одновременно и основной, и фронтальной.
Чем уникален? Как рассказали Техно 24 в пресс-службе Asus в Украине, смартфон получил безрамочный дисплей NanoEdge диагональю 6,4 дюйма. Благодаря оригинальному решению относительно камеры, экран Asus ZenFone 6 занимает 92% всей передней панели.
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Камеру разместили в специальном вращающемся модуле. То есть она может быть основной камерой, а повернув с ее помощью можно сделать селфи.
Asus ZenFone 6 имеет уникальную камеру
Смартфон имеет защитное покрытие Corning Gorilla 6, что обеспечивает надежную защиту от царапин, трещин и даже от повреждений при падении с высоты до метра.
Характеристики. Смартфон Asus ZenFone 6 работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц. В Украине будет доступна конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.
Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, чего должно быть достаточно для активного пользования смартфоном в течение двух дней.
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Что касается камеры, то она состоит из 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX586 с апертурой f/1,79 и 13-мегапиксельного модуля с системой фазового автофокуса, углом обзора 125 градусов и системой автоматического исправления искажений.
Asus ZenFone 6 уже можно заказать в Украине
Камера может сделать автопанораму и режим отслеживания движения для видеосъемки объектов в динамике. Также камера получила улучшенный режим HDR + Enhanced для получения ярких фотографий при дневном свете, и режим ночной съемки (Super Night).
Цена. Asus ZenFone 6 можно приобрести у партнеров Asus. Его стоимость 14 999 гривен. Его можно приобрести здесь.
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