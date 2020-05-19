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Атака на авиакомпанию EasyJet: хакеры получили данные карт клиентов

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EasyJet стала жертвою хакерів
EasyJet стала жертвою хакерів / itc.ua

Авиакомпания EasyJet стала жертвой масштабной хакерской атаки. Преступники получили доступ к электронным адресам, информацию о перелетах и даже данные банковских карточек клиентов.

Як передає видання Express, загалом жертвами хакерської атаки стали дані 9 мільйонів користувачів.

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Що стосується банківських карток, то у авіакомпанії підтвердили доступ хакерів до даних понад двох тисяч клієнтів.

Деталі про хакерську атаку

Хакери атакували авіакомпанію раніше. Станом на 19 травня, неавторизоване проникнення до баз даних вже заблокували. Також компанія провела розслідування.

Однак, чи встигли злочинці скористатись викраденими даними, зокрема кредитними картками, поки невідомо. Усіх клієнтів, що постраждали, компанія має повідомити протягом кількох найближчих днів.

Що відомо про EasyJet? Це одна із найбільших європейських бюджетних авіаліній, заснована у Великобританії. Є частиною холдингу EasyGroup. Компанія виконує внутрішні і міжнародні рейси за більш ніж 300 напрямками, в більш ніж 30 країнах світу.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Хакерская атака хакеры Новости Техно Техно Интернет
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