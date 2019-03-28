Audi представит компактный электрокар для конкуренции с Tesla Model 3

Компания Audi уже начала работать над компактным седаном с полностью электрической силовой установкой. По сообщениям главного дизайнера компании Марка Лихте автомобиль по своим габаритам будет соответствовать модели Audi A4.

Особенности электрокара. Ресурс Autocar сообщает, что в основу будущего электрокара ляжет архитектура PPE (Premium Platform Electric), в разработке которой принимали участие специалисты Porsche и Audi. Эта платформа станет основой ряда электромобилей Audi – от массовых моделей В-класса до автомобилей сегмента D.

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Основные характеристики. Технические характеристики будущего седана пока не раскрываются. На коммерческом рынке новинка Audi составит конкуренцию "народному" электромобилю Tesla Model 3.



Tesla Model 3

Дата вихода. Электрический седан компания намерена анонсировать в 2023 году. Добавим, что к 2025 году Audi представит двенадцать полностью электрических моделей для ключевых рынков по всему миру.

При этом примерно треть общего объема продаж бренда составят электрифицированные версии автомобилей существующего ряда. Машины с электроприводом будут представлены во всех ключевых сегментах – от компактных моделей до автомобилей бизнес-класса.

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