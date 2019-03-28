Audi представит компактный электрокар для конкуренции с Tesla Model 3

10 Читати новину українською
Audi представит компактный электрокар
Audi представит компактный электрокар / Фото из свободных источников

Компания Audi уже начала работать над компактным седаном с полностью электрической силовой установкой. По сообщениям главного дизайнера компании Марка Лихте автомобиль по своим габаритам будет соответствовать модели Audi A4.

Особенности электрокара. Ресурс Autocar сообщает, что в основу будущего электрокара ляжет архитектура PPE (Premium Platform Electric), в разработке которой принимали участие специалисты Porsche и Audi. Эта платформа станет основой ряда электромобилей Audi – от массовых моделей В-класса до автомобилей сегмента D.

Читайте также: Автомобили Volvo будут определять нетрезвых водителей: как они это будут делать

Основные характеристики. Технические характеристики будущего седана пока не раскрываются. На коммерческом рынке новинка Audi составит конкуренцию "народному" электромобилю Tesla Model 3.

Tesla Model 3
Tesla Model 3

Дата вихода. Электрический седан компания намерена анонсировать в 2023 году. Добавим, что к 2025 году Audi представит двенадцать полностью электрических моделей для ключевых рынков по всему миру.

При этом примерно треть общего объема продаж бренда составят электрифицированные версии автомобилей существующего ряда. Машины с электроприводом будут представлены во всех ключевых сегментах – от компактных моделей до автомобилей бизнес-класса.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
сегодня
8038
Теги: Новости Техно Техно Tesla Авто Искусственный интеллект Audi
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
27 марта 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
155
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
26 марта 17:18 Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена
425
Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
26 марта 14:03 Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
167
Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
25 марта 19:46 Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
250
Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
25 марта 18:56 Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
683
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук