Аудитория Twitter резко уменьшилась: в чем причина

42 Читати новину українською
Twitter активно зачищает ботов
Twitter активно зачищает ботов / Фото из открытых источников

За последний квартал аудитория Twitter уменьшилась сразу на 9 миллионов пользователей (с 335 миллионов до 326 миллионов). Это уже второй квартал подряд, когда происходит падение аудитории соцсети.

Об этом сообщает detector.media.

Причина такого уменьшения аудитории заключается в том, что сервис начал блокировать и удалять ботов и аккаунты, распространяющие спам.

Читайте также: Удалить историю Google станет значительно проще

В частности, в компании сообщили, что запустили новую технологию, которая значительно быстрее находит ботов. А значит процесс чистки происходит быстрее.

В Twitter отмечают, что аудитория будет продолжать уменьшаться, но при этом станет более качественной. Для этого в компании ввели и сложную процедуру верификации при процессе регистрации новых аккаунтов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет Соцсети Twitter
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
сегодня 10:03 Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
Євгенія Мазур 100
Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
25 октября 12:39 Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили официально: характеристики и цена
1462
Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
25 октября 09:00 Dell обновила линейку сверхпрочных и мощных ноутбуков Rugged
187
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
23 октября 18:21 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 с рекордным количеством оперативной памяти представили официально
2149
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
451
Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
21 октября 20:06 Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
Анастасія Можаровська 565
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук