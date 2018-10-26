Аудитория Twitter резко уменьшилась: в чем причина
За последний квартал аудитория Twitter уменьшилась сразу на 9 миллионов пользователей (с 335 миллионов до 326 миллионов). Это уже второй квартал подряд, когда происходит падение аудитории соцсети.
Об этом сообщает detector.media.
Причина такого уменьшения аудитории заключается в том, что сервис начал блокировать и удалять ботов и аккаунты, распространяющие спам.
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В частности, в компании сообщили, что запустили новую технологию, которая значительно быстрее находит ботов. А значит процесс чистки происходит быстрее.
В Twitter отмечают, что аудитория будет продолжать уменьшаться, но при этом станет более качественной. Для этого в компании ввели и сложную процедуру верификации при процессе регистрации новых аккаунтов.
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