30 октября, "Роскосмос" представит окончательный отчет по аварии ракеты-носителя "Союз". И уже сейчас известно, что причиной аварии считают повреждение штока датчика открытия сопла блока "Д" первой степени.

Об этом сообщает российское издание "РБК", ссылаясь на источник, приближенный к расследованию.

Итак, согласно результатам расследования, комиссия считает, что причиной является непреднамеренное повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой степени. Вероятнее всего, ошибку допустили при сборке на "Байконуре".

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"Окончательный отчет будет представлен "Роскосмосом" 30 октября, после чего, как ожидается, дальнейшие запуски ракет "Союз" будут разблокированы", – сообщил источник.

При этом пресс-службе "Роскосмоса" эту информацию комментировать отказались. И добавили, что официальные результаты будут опубликованы после окончания работы комиссии.

Напомним, утром 11 октября ракета "Союз" с двумя космонавтами на борту попала в аварию во время запуска. Оба астронавта живы, они совершили аварийную посадку в Казахстане. Бывший командир станции астронавт Крис Хадфилд, высказал предположение, что проблему на "Союзе" будет не так и легко найти, поэтому астронавты, оставшиеся на МКС, могут надолго там застрять.

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