Автомобили Audi получат новый аудиопроцессор от Samsung

Компания Samsung Electronics сообщила о том, что процессоры Exynos Auto V9 будет использовать автопроизводитель Audi для своих информационно-развлекательных систем нового поколения. К слову, чип от Samsung изготовлен по 8-нанометровой технологии.

Об этом сообщает 3D News.

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Изделие спроектировано специально для применения в автомобильных бортовых медиасистемах. В основе процессора – восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,1 ГГц. Предусмотрены встроенные средства обеспечения безопасности.

Графический узел Mali G76 GPU обеспечивает возможность вывода изображения сразу на шесть дисплеев. Это могут быть, скажем, многокомпонентный экран приборной панели, центральный дисплей, экраны для пассажиров на заднем ряду сидений и другие.



Аудиопроцессор Exynos Auto V9

За высокое качество звука отвечают четыре аудиосопроцессора HiFi 4. Предусмотрено 12 каналов подключения камер для реализации самых различных функций.

Exynos Auto V9 поддерживает оперативную память LPDDR4 и LPDDR5 DRAM. Наконец, упомянутый нейропроцессорний блок NPU (Neural Processing Unit), что обеспечивает ускорение выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом, таких как распознавание лиц, голосов, жестов и тому подобное.

Отметим, медиасистемы Audi на платформе Samsung Exynos Auto V9 появятся к 2021 году.

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