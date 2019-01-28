Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей с помощью оригинальной технологии

Благодаря новой системе безопасности автомобили Tesla будут отпугивать грабителей музыкой известного немецкого композитора Баха. Классическая музыка будет звучать при попытке открыть дверь.

Будет слышать композицию Баха, вероятно, и владелец авто, как сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.

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Компания Tesla готовится выпустить новую систему безопасности "Sentry Mode" для всех машин, в которых встроен автопилот. Идея обновления состоит в том, чтобы дистанционно сообщать владельцу машины, если что-то не так с его автомобилем.

Режим Tesla Sentry Mode будет играть произведение Баха "Токката и фуга ре минор" во время ограбления,

– написал Илон Маск.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E — Elon Musk (@elonmusk) 27 січня 2019 р.

К тому же, иногда мелодия будет звучать в метал-обработке.

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