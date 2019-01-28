Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей с помощью оригинальной технологии
Благодаря новой системе безопасности автомобили Tesla будут отпугивать грабителей музыкой известного немецкого композитора Баха. Классическая музыка будет звучать при попытке открыть дверь.
Будет слышать композицию Баха, вероятно, и владелец авто, как сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.
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Компания Tesla готовится выпустить новую систему безопасности "Sentry Mode" для всех машин, в которых встроен автопилот. Идея обновления состоит в том, чтобы дистанционно сообщать владельцу машины, если что-то не так с его автомобилем.
Режим Tesla Sentry Mode будет играть произведение Баха "Токката и фуга ре минор" во время ограбления,
– написал Илон Маск.
К тому же, иногда мелодия будет звучать в метал-обработке.
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