Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей с помощью оригинальной технологии

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Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей музыкой Баха
Автомобили Tesla будут отпугивать грабителей музыкой Баха / Фото из открытых источников

Благодаря новой системе безопасности автомобили Tesla будут отпугивать грабителей музыкой известного немецкого композитора Баха. Классическая музыка будет звучать при попытке открыть дверь.

Будет слышать композицию Баха, вероятно, и владелец авто, как сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.

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Компания Tesla готовится выпустить новую систему безопасности "Sentry Mode" для всех машин, в которых встроен автопилот. Идея обновления состоит в том, чтобы дистанционно сообщать владельцу машины, если что-то не так с его автомобилем.

Режим Tesla Sentry Mode будет играть произведение Баха "Токката и фуга ре минор" во время ограбления,
– написал Илон Маск.

К тому же, иногда мелодия будет звучать в метал-обработке.

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Теги: Техно Искусственный интеллект Илон Маск Авто Tesla
Источник: 24 канал
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