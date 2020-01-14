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Автомобили Tesla будут "разговаривать" с пешеходами

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Автомобили Tesla будут "разговаривать" с пешеходами / Unsplash

У электрокаров Tesla уже есть развитый искусственный интеллект, который способен в ряде случаев обходиться без помощи водителя. Вскоре модели компании смогут "общаться" с пешеходами.

Что известно о разработке

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По словам бизнесмена, речь идет вовсе не о розыгрыше. "Это правда", – заявил он в своем микроблоге.

Короткое видео, опубликованное Маском, демонстрирует Tesla Model 3. "Не стой, уставившись, садись!" – обращается автомобиль к стороннему наблюдателю.

Пока неизвестно, общается ли с людьми искусственный интеллект или просто воспроизводится запись. Один из пользователей спросил, будет ли добавлена соответствующая функция в "охранный" режим Sentry Mode, на что Маск ответил: "Конечно! Это может эпически ввести в заблуждение грабителя!".

Противники идеи

Впрочем, в комментариях нашлись и скептики, которые сомневаются в целесообразности добавления такой функции в прошивку электромобилей. Они утверждают, что реплики, доносящиеся из машины с закрытыми окнами напугают или обидят кого-то, кто проходяить мимо.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Авто Техно Искусственный интеллект Электромобили Tesla Новости Техно
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