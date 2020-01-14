Автомобили Tesla будут "разговаривать" с пешеходами
У электрокаров Tesla уже есть развитый искусственный интеллект, который способен в ряде случаев обходиться без помощи водителя. Вскоре модели компании смогут "общаться" с пешеходами.
Что известно о разработке
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По словам бизнесмена, речь идет вовсе не о розыгрыше. "Это правда", – заявил он в своем микроблоге.
Короткое видео, опубликованное Маском, демонстрирует Tesla Model 3. "Не стой, уставившись, садись!" – обращается автомобиль к стороннему наблюдателю.
Пока неизвестно, общается ли с людьми искусственный интеллект или просто воспроизводится запись. Один из пользователей спросил, будет ли добавлена соответствующая функция в "охранный" режим Sentry Mode, на что Маск ответил: "Конечно! Это может эпически ввести в заблуждение грабителя!".
Противники идеи
Впрочем, в комментариях нашлись и скептики, которые сомневаются в целесообразности добавления такой функции в прошивку электромобилей. Они утверждают, что реплики, доносящиеся из машины с закрытыми окнами напугают или обидят кого-то, кто проходяить мимо.
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