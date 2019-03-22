Автомобили Volvo будут определять нетрезвых водителей: как они это будут делать

Компания Volvo Cars продолжает реализацию стратегии Vision 2020, которая имеет целью свести к нулю аварии с летальными исходами при участии двух новых автомобилей. Очередное нововведение имеет целью борьбу с нетрезвыми водителями и невнимательностью за рулем.

Как будет работать новая технология? С целью постоянного анализа состояния автомобилиста Volvo предлагает задействовать специальные внутрисалонные камеры наблюдения и другие датчики, сообщили в пресс-службе Volvo.

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Если водитель в силу рассеянного внимания или состояния нетрезвости будет игнорировать сигналы автомобиля, которые предупреждают о рисках ДТП, будут автоматически активированы системы-ассистенты по управлению машиной в конкретной ситуации.

В частности, бортовые электронные помощники могут обеспечить плавное снижение скорости вплоть до полной остановки, а также автоматическую парковку автомобиля в безопасном месте.



Новые автомобили Volvo будут отслеживать трезвость водителей

Камеры будут реагировать на поведение водителя, которое может привести к тяжелым травмам или смерти. Это, в частности, полное отсутствие рулевого управления, езда вне дорожного полотна или нахождение за рулем с закрытыми глазами в течение длительного времени, а также экстремальное виляние от полосы к полосе или чрезмерно медленная реакция на дорожную ситуацию.



Пока доподлинно неизвестно, где буть установлены камеры в авто Volvo

Когда в авто Volvo появятся камеры? Камеры появятся во всех автомобилях Volvo, сконструированных на новой платформе SPA2, которая увидит свет в начале 2020 годов. О количестве камер и их расположении в салоне будет объявлено позже.

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