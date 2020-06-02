Несмотря на постоянную работу инженеров Tesla, направленную на улучшение точности системы автопилота, алгоритмы пока не способны полностью заменить водителя в салоне. В Тайване произошло ДТП с участием популярного электрокара Model 3 – его бортовая система не распознала перевернутый на проезжей части грузовик, и стала причиной аварии.

Здесь стоит отметить, что руководство Tesla постоянно акцентирует внимание автовладельцев на необходимость непрерывного контроля движения транспортного средства даже при активной функции автопилота.

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Как произошла авария

Водитель Model 3, очевидно полностью положился на автопилот во время движения. В последний момент он резко затормозил, когда понял, что автопилот проигнорировал грузовик на дороге, рассказывает slashgear. Это подтверждает и видеозапись с камеры дорожного наблюдения, на которой видно дым от трения колес за мгновение до столкновения.

К сожалению, водитель не успел полностью остановить электрокар, который двигался со скоростью около 110 км/ч, и то врезался в грузовик. Вероятно система автопилота не смогла правильно определить препятствие. По словам владельца Model 3, автомобиль также отказался останавливаться даже после нажатия на педаль тормоза, продолжая ускорение (это проверит дополнительное расследование). К счастью, обошлось без жертв, хотя оба автомобиля серьезно пострадали от удара.

Видео аварии Tesla Model 3

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Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что до конца 2020 года автомобили компании смогут совершать поездки из точки А в точку Б (например, из офиса в дом и обратно) с минимальным вмешательством со стороны водителя. Представители компании пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего.