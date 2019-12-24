Автопилот научили дрифтовать: невероятное видео

Инженеры компании Dynamic Design Lab создали электрокар, который умеет дрифтовать не хуже некоторых водителей. Возможности автопилота нового поколения показали на видео на примере спорткара DeLorean DMC-12, который известен по фильму "Назад в будущее".

Что известно о модификации автомобиля

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Автомобиль под названием MARTY (по имени главного героя фильма) получил два электродвигателя с суммарным крутящим моментом в 7000 Н·м и автономную систему управления с предварительно запрограммированными GPS-координатами.

С первой попытки машина сумела преодолеть все препятствия на испытательном полигоне, не задев ни одного конуса или ограждения. После этого электрокару поставили более сложную задачу – войти в управляемый занос в беспилотном режиме.

Преимущества "дрифт" автопилота

В конструкции автомобиля есть несколько GPS-антенн высокой точности, которые отслеживают его местоположение с точностью до сантиметра. Поворот руля, торможение, переключение передач и выход в занос осуществляются с помощью бортового компьютера.

Авторы проекта уверены, что дрифт может быть не только экстремальным развлечением, но и ключом к безопасному вождению. Исследователи стремятся разработать такую ​​систему управления, которая бы могла самостоятельно избежать аварии в критической ситуации, отправив автомобиль в занос.

Испытания автопилота нового поколения – смотрите видео

Дата появления автопилота на рынке

Предполагаемая дата начала коммерческих поставок "дрифт" автопилота неизвестна.

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