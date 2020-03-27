Автопилот Tesla научился распознавать сигналы светофора
Важная особенность электрокаров Tesla заключается в том, что они получают обновления, которые добавляют новые возможности. В частности, таким образом активируется функция автопилота, работа которойго постоянно совершенствуется. Как стало известно, вскоре электромобили Илона Маска станут заметно умнее.
Автопилот Tesla способен самостоятельно управлять автомобилем на шоссе, следовать по указанному маршруту, реагировать на маневры машин и распознавать препятствия на дороге. Теперь же систему научили понимать сигналы светофоров и соблюдать их, сообщает Electrek.
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Как работает улучшенный автопилот Tesla
На видео ниже показан электрокар Model 3, который при включенном автопилоте способен "видеть" светофоры над дорогой, распознавая свет на них и реагируя соответствующим образом. На зеленый автомобиль свободно проезжает, но как только перед ним загорается красный – он самостоятельно притормаживает. При этом на приборной панели появляется соответствующее сообщение.
Сообщается, что автопилот также способен распознавать и реагировать на знаки остановки. Все это входит в пакет Full Self-Driving, который владельцы электрокаров Tesla должны докупать отдельно за 7 000 долларов. Правда, пока новые функции находятся на стадии тестирования, и нет информации, когда они станут общедоступными.
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