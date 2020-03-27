24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Автопилот Tesla научился распознавать сигналы светофора

- Читати новину українською
Иллюстративное фото / CNBC

Важная особенность электрокаров Tesla заключается в том, что они получают обновления, которые добавляют новые возможности. В частности, таким образом активируется функция автопилота, работа которойго постоянно совершенствуется. Как стало известно, вскоре электромобили Илона Маска станут заметно умнее.

Автопилот Tesla способен самостоятельно управлять автомобилем на шоссе, следовать по указанному маршруту, реагировать на маневры машин и распознавать препятствия на дороге. Теперь же систему научили понимать сигналы светофоров и соблюдать их, сообщает Electrek.

К теме Tesla планирует использовать весь парк выпущенных автомобилей для обучения искусственного интеллекта

Как работает улучшенный автопилот Tesla

На видео ниже показан электрокар Model 3, который при включенном автопилоте способен "видеть" светофоры над дорогой, распознавая свет на них и реагируя соответствующим образом. На зеленый автомобиль свободно проезжает, но как только перед ним загорается красный – он самостоятельно притормаживает. При этом на приборной панели появляется соответствующее сообщение.

Сообщается, что автопилот также способен распознавать и реагировать на знаки остановки. Все это входит в пакет Full Self-Driving, который владельцы электрокаров Tesla должны докупать отдельно за 7 000 долларов. Правда, пока новые функции находятся на стадии тестирования, и нет информации, когда они станут общедоступными.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно 

Автор: Михаил Года
Теги: Техно Гаджеты Tesla Новости Техно
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:06 Коронавирус и богачи: как развлекались политики и миллионеры в Куршевеле – фото, видео
Новини України 13877
сегодня , 08:02 Главные новости 26 марта: трое украинцев выздоровели от Covid-2019 и закрытие госграницы
Головні новини 10308
сегодня , 12:18 Коронавирус в Украине: уже заразились 218 человек
Лікування 110945
сегодня , 08:05 Украинский стартап разрабатывает гороскопы: привлек 300 000 долларов инвестиций
IT-бізнес 414
сегодня , 12:30 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
Інтернет 13413
сегодня , 08:38 Коронавирус Covid-2019: последние новости
Медицина 189445
сегодня , 11:09 Google откажется от важной функции в браузере Chrome
Інтернет 1238
сегодня , 10:09 Huawei Watch GT2: представили новые смарт-часы с высокой автономностью
Ґаджети 534
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
25 марта 21:50 Как держать связь с родными и коллегами во время карантина: 10 программ для видеоконференций
Михайло Года
25 марта 20:03 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
Михайло Года
25 марта 17:31 Карантин в Украине продлили: как работать дома и не потерять производительность
Ірина Полицька
25 марта 15:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
Ірина Полицька
22 марта 21:32 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
Ірина Полицька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук