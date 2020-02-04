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Видео дня: Tesla показала мир "глазами" автопилота

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Как автопилот Tesla "видит" мир / Скриншот

По словам Илона Маска, 2020-й будет годом, когда автопилот компании станет полностью автономным. Это освободит водителя от постоянной необходимости держать руки на руле. Прогресс инженеров Tesla в этом направлении заслуживает уважения, однако впереди еще много работы. Сейчас они продемонстрировали, как выглядит мир сенсорами автопилота Tesla.

В 2018 году Tesla усилила свой и так достаточно большой отдел работы с искусственным интеллектом и автопилотом. Компания продолжает приглашать специалистов по аппаратному обеспечению, нейронным сетям, алгоритмам и инфраструктуре оценки. А недавно на странице вакансий появилась новая информация об автопилоте.

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Мир глазами автопилота Tesla

Компания показала скриншоты симулятора, в котором происходит обучение. Также Маск пообещал вскоре выпустить "полную версию" автопилота, которая не будет пасовать перед перекрестками.


Испытания автопилота и симулятор для его тестирования

Мир "глазами" автопилота Tesla:

Работа над автопилотом

В недавнем интервью для подкаста Third Row Tesla Маск сказал, что сейчас компания "существенно переписывает автопилот". В частности, большое внимание уделяется нейронной сети.

Ограниченный ранний доступ к полному автопилоту (Full Self-Driving, FSD) был анонсирован Маском в декабре прошлого года. Испытания продлятся в течение всего 2020 года. Затем, обещал он, электромобили компании превратятся в самостоятельные роботакси – и Tesla вообще перестанет их продавать.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Илон Маск Tesla Искусственный интеллект
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