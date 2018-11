Автор игры DOOM выставил на продажу винтажную дискету с DOOM II

Автор легендарных игр DOOM, Quake и Wolfenstein 3D Джон Ромеро запустил аукцион на eBay. На вырученные деньги программист планирует помочь своим коллегам, пострадавшим от пожаров в Калифорнии.

Джон Ромеро выложил на eBay настоящее сокровище. Отец культовых шутеров продает две винтажные дискеты DOOM II, которые сохранились с далёкого 1994 года. В лоте также представлена книга Masters of Doom, рассказывающая о становлении id Software.

Аукцион будет завершен в пятницу, а до тех пор любой желающий может предложить справедливую цену за эти артефакты. Сейчас стоимость предметов составляет более 3 тысяч долларов.



Автор DOOM Джон Ромеро

Все средства от продажи будут переданы супругам Кристи Маркс и Рэнди Литтлджон. Писательница в первую очередь известна как автор "Джем", но за ее плечами есть игра Conquests of Camelot: The Search for the Grail и один из эпизодов сериала "Вавилон-5". Ее муж создал несколько серий для различных шоу. Он принимал участие в перезапуске культового мультсериала "Мыши-рокеры с Марса" в 2006 году и придумал один выпуск шоу "Люди Икс: Эволюция".

