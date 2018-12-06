Авторы игры Fortnite планируют конкурировать с сервисом Steam

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Epic Games запускает собственный цифровой магазин
Epic Games запускает собственный цифровой магазин / Фото из свободных источников

Компания Epic Games объявила о том, что она планирует запустить собственный магазин цифровой дистрибуции под названием Epic Games Store. Сейчас сроки запуска новых платформ не сообщаются.

Об этом говорится на сайте Overclockers.

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Для того, чтобы привлечь сторонних разработчиков на свою платформу, Epic Games предлагает достаточно выгодные условия: 88% полученной выручки от продаж игры попадет в карман разработчика, независимо от используемого движка (сейчас они вынуждены платить 5% за лицензирование Unreal Engine 4).

Для сравнения, на данный момент в Steam и Google Play Store роялти сервисов составляет 30% от полученной прибыли. Однако, буквально на днях в Steam анонсировали новую схему распределения средств от реализации игр и цифрового контента.

Epic Games Store

Оплата за цифровой контент в Steam и Epic Games Store

Из интересных особенностей проекта можно отметить программу поддержки блоггеров и стримеров. Каждый из блоггеров, кто разместит реферальные ссылки на Epic Games Store, будет получать определенный доход за проданные копии игр. Для стимулирования программы Epic Games будет покрывать 5% дохода создателей контента в первые два года после запуска.

К слову, сначала Epic Games Store будет ориентирован на пользователей ПК под управлением операционных систем Windows и macOS. В дальнейшем планируется поддержка мобильной платформы Android и, вероятно, ОС семейства Linux.

Чем известная студия Epic Games?Это американская компания, которая занимается разработкой компьютерных игр. Известна благодаря своим сериям игр Gears of War и Unreal Tournament, а также разработчики из компании создали "Королевскую битву" Fortnite, которая довольно быстро завоевала сердца фанатов.

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Теги: Техно Интернет Игры
Источник: Техно
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