Авторы игры Destiny покидают компанию Activision: причины

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Авторы игры Destiny покидают компанию Activision
Авторы игры Destiny покидают компанию Activision / Фото из открытых источников

Студия Bungie объявила о выходе из издательства Activision. Кроме того, разработчик игры Destiny планирует забрать все права на шутер с собой.

Об этом сообщает Kotaku.

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Такое развитие событий совершенно не удивляет. Напряжение между этими двумя компаниями чувствовалось в течение нескольких последних лет, причем скандальные слухи появлялись даже до выхода первой Destiny.

Bungie рассказала эту отличную новость сотрудникам, которые уже устали иметь дело с Activision, во время совещания.

Мы наслаждались успешным восьмилетним партнерством и хотели бы поблагодарить Activision за сотрудничество в создании Destiny. Забегая вперед, мы рады объявить о планах Activision передать права на Destiny. С нашим замечательным сообществом Destiny мы готовы издавать игру самостоятельно, в то время как Activision уделит больше внимания собственной интеллектуальной собственности,
– подчеркнули сотрудники Bungie в своем блоге.

Отметим, первая Destiny вышла в сентябре 2014 года и получила несколько расширений. Destiny 2 вышла тремя годами позже. Последнее расширение для нее, Forsaken, хорошо встречено критиками, но оно не оправдало ожиданий Activision по продажам.

Трейлер игры Destiny 2 – смотрите видео

"С Forsaken мы учились, слушали и полагались на то, что, по нашему мнению, игроки хотят от Destiny. Будьте уверены, что это еще на все. Мы продолжим реализацию существующих планов Destiny, и с нетерпением ждем возможности выпустить больше сезонных событий в ближайшие месяцы, а также удивить наше сообщество некоторыми волнующими анонсами о том, что лежит за пределами", – подытожили в Bungie.

Что такое Destiny?
Это видеоигра в жанре научно-фантастического онлайн-шутера, которую разрабатывает американская компания Bungie. Первую часть Destiny представили 17 февраля 2013 года на платформах PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One. Вторая часть Destiny увидела свет через три года после первой части. Игру представили на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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