Авторы игры Metro: Exodus вляпались в очередной скандал – детали

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Авторы игры Metro: Exodus вляпались в очередной скандал
Авторы игры Metro: Exodus вляпались в очередной скандал / Фото из открытых источников

Скандал вокруг выхода игры Metro: Exodus из Steam продолжается. В сети появилось подтверждение того, что соглашение Deep Silver с Epic Games заключили слишком поздно и не обошлось без казусов.

Суть скандала вокруг игры. Напомним, Deep Silver, которая владеет правами на марку, в последний момент приняла решение убрать Metro: Exodus для ПК с цифровых прилавков Steam в пользу годового эксклюзивного соглашения с Epic Games Store.

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Это вызвало негодование многих игроков, а с комментариями выступали Valve на странице в Steam, 4A Games и Deep Silver, автор книг "Метро" Дмитрий Глуховский, THQ Nordic, глава Epic Games Тим Суини и другие. Возможно, если бы этот шаг не был сделан в последнюю минуту (уже после начала приема предварительных заказов в Steam), такой гневной реакции пользователей удалось бы избежать.

Трейлер Metro: Exodus – смотрите видео

Новый виток скандала. Так или иначе, появилось еще одно свидетельство того, что договор Deep Silver с Epic Games был действительно заключен очень поздно: опубликованы фотографии картонной упаковки игры. Вместо обычного упоминания Epic Games Store на тыльной стороне, на ней поверх логотипа Steam наклеена соответствующая информация (причем это сделано якобы в коллекционной версии).

Metro: Exodus
Фото диска с игрой Metro: Exodus

Metro: Exodus

Разработчики Metro: Exodus просто заклеили память о Steam на упаковке

Впрочем, возможно, такое практикуется не на всех коробках. Будем надеяться, что из скандала будут сделаны выводы и они не будут повторяться в индустрии.

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Теги: Техно Игры 4A Games Steam
Источник: 24 Канал
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