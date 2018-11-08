Авторы скандальной игры Agony создали еще один жестокий хоррор

После выхода хоррор-игры Agony без цензуры, на ее авторов из студии Madmind полилось много критики. Их обвиняли в иллюстрации чрезмерной жестокости, сцен насилия, брутальных сцен секса и тому подобное. Сейчас команда представила еще один брутальный хоррор.

Об этом пишет 4pda.ru.

Новый проект называется Paranoid. Уже из трейлера можно увидеть, что игра будет такая эпатажная и кровавая.

Читайте также: Blizzard выпустила Warcraft 3: Reforged – обновленную версию классической игры

Правда, декорации Ада здесь заменили на мрачные коридоры устаревшего дома, а блуждающую во тьме душу-больного персонажа, страдающего от психологических травм.

Геймерам снова придется бежать, но на этот раз не из цепких лап обитателей ада, а из тюрьмы, в которую главный герой сам превратил свое жилье. Главный герой игры – Патрик, его родители погибли при загадочных обстоятельствах, а сестра пропала на долгие 13 лет.

Дата выхода Paranoid пока неизвестна.

Трейлер игры Paranoid

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно