Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса

Сейчас практически все направления бизнеса в Украине взяли курс на перевод информации и решений на облачные сервисы. И хоть в нашей стране рынок облачных технологий относительно новый, но все больше компаний выбирают именно "виртуальные серверы". Это значительно проще, чем устанавливать и обслуживать собственное "железо".

На облачных сервисах можно выполнять очень широкий спектр бизнес-процессов, например проводить вычисления, хранить информацию, осуществлять бухгалтерский учет, анализировать данные, формировать аналитические отчеты и многое другое.

Одной из самых популярных облачных платформ в мире является Azure Cloud от Microsoft. Она предлагает ряд облачных сервисов для решения бизнес-задач и базируется на международных трендах и практиках.



Azure Stack – одна из самых популярных облачных платформ в мире

Преимущества Azure Cloud:

Возможность получить только те виртуальные серверы, которые необходимы компании. Дальше клиент может устанавливать свой софт и создавать собственные решения. Клиенты могут использовать не только облачные серверы, а и софты, созданные Microsoft или его глобальными партнерами. Это могут быть как базовые, так и специализированные решения разработаны под конкретный проект. Заказчик может использовать уже готовые и проверенные временем шаблоны решений, сервисов и приложений для бизнеса.

Azure Cloud в Украине

Сервис от Microsoft уже получил известность в нашей стране. Преимуществами этой платформы пользуется едва ли не каждый третий пользователь облачных сервисов в Украине. Поэтому Azure Cloud хорошо известен в Украине – и это без преувеличений. Компания "Киевстар" первой в Украине предложила своим бизнес-клиентам облачное решение Azure Stack, а сама услуга получила название Azure Stack with Kyivstar.

Почему именно Azure Stack with Kyivstar?

Эта услуга является унифицированной облачной платформой, которая полностью согласована с Azure. То есть, сервисы, доступные бизнесу в Azure Stack, ничем не отличаются от сервисов глобального Azure. Благодаря этому легко совместить гибкость облачных технологий с надежностью локальной инфраструктуры.

Добавляем сюда сетевые возможности крупнейшего оператора сотовой связи Украины, внутренние и международные интернет-каналы, качественный 4G, развитую инфраструктуру, и ряд других инновационных сервисов "Киевстар", – и на выходе клиент получает уникальное предложение, как говорится, "из одних рук".



Почему стоит выбрать Azure Stack with Kyivstar

Подключившись к Azure Stack with Kyivstar, корпоративные пользователи получают доступ к более чем сотне облачным службам глобальной площадки Microsoft Azure. При этом клиенты используют ресурсы платформы Azure Stack, размещенной локально в дата-центре "Киевстар".

С Azure Stack with Kyivstar компании-клиенты могут разворачивать, переносить и масштабировать IT-инфраструктуру и приложения как локально, так и в более широких сферах. Также пользователи могут оптимизировать свои корпоративные процессы, снижать операционные расходы и, как результат, – повышать эффективность ведения своего бизнеса.