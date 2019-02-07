BankID: что это, как действует и какая от него польза
Технология BankID дает возможность получить услуги в интернете без необходимости лично подавать документы, подтверждающие личность. Сейчас это – административные и банковские услуги. BankID верифицирует (подтверждает) лицо пользователя дистанционно. Далее можно заказать документы, провести банковскую операцию, получить необходимую информацию он-лайн. Как это сделать и где, безопасно ли это.
Чтобы заказать справку, узнать или внести данные в реестр, получить другие услуги – нужно быть клиентом банка, подключенного к системе BankID, и чтобы портал, на котором вы хотите получить услугу, был также к ней подключен.
Сервис BankID бесплатный для граждан и государственных органов. Для коммерческих структур – платный.
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Какие есть системы BankID в Украине
Их пока две:
- НБУ на основе "Ощадбанка" ;
- на основе "ПриватБанка".
К системе "Ощадбанка" подключены: сам "Ощадбанк" и "Радабанк". И еще ряд – тестируется и готовится к подключению.
Также BankID от НБУ поддерживают:
- Министерство юстиции Украины;
- Единый государственный портал административных услуг;
- Портал государственных услуг;
- Электронные петиции в Кабинет Министров Украины;
- Единая система городских птицей;
- Онлайн-система "Общественный бюджет";
- Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины;
- Общественный проект "Бюджет городских инициатив";
- Госгеокадастр Украины;
- Платформа общественных инициатив "Мой Голос";
- Львовский городской совет;
- Портал электронных сервисов города Харькова;
- Портал электронных сервисов Киева.
Какие порталы поддерживают BankID от НБУ
В систему "ПриватБанка" подключены: "Приватбанк", "А-Банк", "Банк Пивденный", "Банк Конкорд".
Также в систему "ПриватБанка" подключены:
- хостинг и интернет-провайдеры: "Хостинг "Украина";
- бизнес в интернете: FreelanceHunt, "Бесплатка" и RIA.com;
- сервисы онлайн-кредитования: UltraCash, "Глобал Кредит", "ПОЗИЧАЙко", CreditUP, СreditPlus, KF.UA.
Система "ПриватБанка" также позволяет идентифицироваться с помощью Android-смартфона. Нужна: ID-карта, смартфон с NFC-чипом. Но если есть электронно-цифровая подпись (ЭЦП), то чип не обязателен.
BankID простой и безопасный способ верификации.
Как происходит идентификация через BankID
Не отличается от проверки документов в банках в оф-лайн: банки записывают и сохраняют клиентские данные при открытии счета: Ф.И.О., сканированные копии паспорта и ИНН, адрес регистрации и тому подобное. А государство (в лице НБУ) утверждает стандарты регистрации и хранения клиентских данных и контролирует их соблюдение. При этом доступ к клиентским данным защищены так же надежен, как доступ к деньгам (через интернет-банк).
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Данные, которые могут быть переданы:
• фамилия, имя, отчество и пол,
• дата рождения;
• идентификационный номер;
• адрес регистрации;
• номер телефона;
• e-mail адрес;
• скан-копии паспорта и идентификационного кода.
Как воспользоваться BankID:
- Выбрать на нужном сайте "Войти через BankID". (Или еще можно – на сайте НБУ https://id.bank.gov.ua/).
- Выбрать свой банк.
- Подтвердить согласие на передачу информации введением логина и пароля своего интернет-банка.
- Ввести SMS-пароль (или другой способ авторизации, может отличаться).
- Банк передаст государственному сайту необходимую информацию.
Добавим, BankID – не украинская новинка. Такие системы уже реализованы в Швеции, Финляндии, Эстонии и Латвии. Кроме BankID верифицироваться можно через ЭЦП. Но физическим лицам все же удобнее это делать через банковские карточки.
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