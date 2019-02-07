BankID: что это, как действует и какая от него польза

Технология BankID дает возможность получить услуги в интернете без необходимости лично подавать документы, подтверждающие личность. Сейчас это – административные и банковские услуги. BankID верифицирует (подтверждает) лицо пользователя дистанционно. Далее можно заказать документы, провести банковскую операцию, получить необходимую информацию он-лайн. Как это сделать и где, безопасно ли это.

Чтобы заказать справку, узнать или внести данные в реестр, получить другие услуги – нужно быть клиентом банка, подключенного к системе BankID, и чтобы портал, на котором вы хотите получить услугу, был также к ней подключен.

Сервис BankID бесплатный для граждан и государственных органов. Для коммерческих структур – платный.

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Какие есть системы BankID в Украине

Их пока две:

- НБУ на основе "Ощадбанка" ;

- на основе "ПриватБанка".

К системе "Ощадбанка" подключены: сам "Ощадбанк" и "Радабанк". И еще ряд – тестируется и готовится к подключению.

Также BankID от НБУ поддерживают:

- Министерство юстиции Украины;

- Единый государственный портал административных услуг;

- Портал государственных услуг;

- Электронные петиции в Кабинет Министров Украины;

- Единая система городских птицей;

- Онлайн-система "Общественный бюджет";

- Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины;

- Общественный проект "Бюджет городских инициатив";

- Госгеокадастр Украины;

- Платформа общественных инициатив "Мой Голос";

- Львовский городской совет;

- Портал электронных сервисов города Харькова;

- Портал электронных сервисов Киева.



Какие порталы поддерживают BankID от НБУ

В систему "ПриватБанка" подключены: "Приватбанк", "А-Банк", "Банк Пивденный", "Банк Конкорд".

Также в систему "ПриватБанка" подключены:

- хостинг и интернет-провайдеры: "Хостинг "Украина";

- бизнес в интернете: FreelanceHunt, "Бесплатка" и RIA.com;

- сервисы онлайн-кредитования: UltraCash, "Глобал Кредит", "ПОЗИЧАЙко", CreditUP, СreditPlus, KF.UA.

Система "ПриватБанка" также позволяет идентифицироваться с помощью Android-смартфона. Нужна: ID-карта, смартфон с NFC-чипом. Но если есть электронно-цифровая подпись (ЭЦП), то чип не обязателен.



BankID простой и безопасный способ верификации.

Как происходит идентификация через BankID

Не отличается от проверки документов в банках в оф-лайн: банки записывают и сохраняют клиентские данные при открытии счета: Ф.И.О., сканированные копии паспорта и ИНН, адрес регистрации и тому подобное. А государство (в лице НБУ) утверждает стандарты регистрации и хранения клиентских данных и контролирует их соблюдение. При этом доступ к клиентским данным защищены так же надежен, как доступ к деньгам (через интернет-банк).

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Данные, которые могут быть переданы:

• фамилия, имя, отчество и пол,

• дата рождения;

• идентификационный номер;

• адрес регистрации;

• номер телефона;

• e-mail адрес;

• скан-копии паспорта и идентификационного кода.

Как воспользоваться BankID:

- Выбрать на нужном сайте "Войти через BankID". (Или еще можно – на сайте НБУ https://id.bank.gov.ua/).

- Выбрать свой банк.

- Подтвердить согласие на передачу информации введением логина и пароля своего интернет-банка.

- Ввести SMS-пароль (или другой способ авторизации, может отличаться).

- Банк передаст государственному сайту необходимую информацию.

Добавим, BankID – не украинская новинка. Такие системы уже реализованы в Швеции, Финляндии, Эстонии и Латвии. Кроме BankID верифицироваться можно через ЭЦП. Но физическим лицам все же удобнее это делать через банковские карточки.

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