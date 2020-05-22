Банковские счета онлайн: украинцы получат новую услугу

Уже совсем скоро украинцы получат новую цифровую возможность – открытие счетов в банке не выходя из дома. Открыть такой счет онлайн можно будет на основании удаленной идентификации и верификации клиентов.

Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале, отметив, что 22 мая вступило в силу соответствующее Положение Нацбанка об осуществлении банками финансового мониторинга.

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Что известно о новой услуге

В ведомстве пояснили, что отдаленную верификацию и идентификацию клиент сможет проходить в режиме видеотрансляции или с использованием системы BankID НБУ, накладывая е-подпись на копию идентификационного документа.

Что касается нерисковых операций, здесь будет доступна упрощенная система верификации:

с помощью Системы BankID НБУ;

наложения электронной подписи на копию документа;

осуществления первого платежа на символическую сумму на отдельный счет банка из собственного;

считывания данных с бесконтактного электронного носителя, имплантированного в ID-карту или биометрический паспорт, с помощью смартфона и фиксации этой операции;

идентификации данных, полученных из бюро кредитных историй.

К слову, недавно Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сферах цифровизации.