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Банковские счета онлайн: украинцы получат новую услугу

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / Unsplash

Уже совсем скоро украинцы получат новую цифровую возможность – открытие счетов в банке не выходя из дома. Открыть такой счет онлайн можно будет на основании удаленной идентификации и верификации клиентов.

Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале, отметив, что 22 мая вступило в силу соответствующее Положение Нацбанка об осуществлении банками финансового мониторинга.

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Что известно о новой услуге

В ведомстве пояснили, что отдаленную верификацию и идентификацию клиент сможет проходить в режиме видеотрансляции или с использованием системы BankID НБУ, накладывая е-подпись на копию идентификационного документа.

Что касается нерисковых операций, здесь будет доступна упрощенная система верификации:

  • с помощью Системы BankID НБУ;
  • наложения электронной подписи на копию документа;
  • осуществления первого платежа на символическую сумму на отдельный счет банка из собственного;
  • считывания данных с бесконтактного электронного носителя, имплантированного в ID-карту или биометрический паспорт, с помощью смартфона и фиксации этой операции;
  • идентификации данных, полученных из бюро кредитных историй.

К слову, недавно Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сферах цифровизации.

Автор: Михаил Года
Теги: Министерство цифровой трансформации Банки Новости Техно Интернет Техно Новости Украины Финансы Деньги
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