Банковские счета онлайн: украинцы получат новую услугу
Уже совсем скоро украинцы получат новую цифровую возможность – открытие счетов в банке не выходя из дома. Открыть такой счет онлайн можно будет на основании удаленной идентификации и верификации клиентов.
Об этом сообщило Минцифры в своем Telegram-канале, отметив, что 22 мая вступило в силу соответствующее Положение Нацбанка об осуществлении банками финансового мониторинга.
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Что известно о новой услуге
В ведомстве пояснили, что отдаленную верификацию и идентификацию клиент сможет проходить в режиме видеотрансляции или с использованием системы BankID НБУ, накладывая е-подпись на копию идентификационного документа.
Что касается нерисковых операций, здесь будет доступна упрощенная система верификации:
- с помощью Системы BankID НБУ;
- наложения электронной подписи на копию документа;
- осуществления первого платежа на символическую сумму на отдельный счет банка из собственного;
- считывания данных с бесконтактного электронного носителя, имплантированного в ID-карту или биометрический паспорт, с помощью смартфона и фиксации этой операции;
- идентификации данных, полученных из бюро кредитных историй.
К слову, недавно Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сферах цифровизации.