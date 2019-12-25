Батареи будущего можно будет печатать на 3D-принтерах

Группа ученых из Ирландии провела анализ множества исследований в области производства эффективных аккумуляторов и их элементов. Исследователи пришли к выводу, что следующим большим скачком в развитии этой технологии станет трехмерная печать.

Производительность аккумулятора – это результат взаимодействия множества факторов: емкости, срока службы и безопасности. Химикам хорошо известно, насколько хрупок баланс этих характеристик, и с какой осторожностью приходится пробовать что-то новое. Поэтому, несмотря на большое количество разработок, на практике прорывных технологий достаточно мало, пишет MIT Technology Review.

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По мнению ученых из Ирландского национального университета, батареи будущего будут изготавливать на 3D-принтерах. Ученые исследовали множество различных технологий и пришли к выводу, что аддитивный подход откроет путь к появлению нового поколения маленьких и более совершенных устройств хранения энергии.

Литий-ионная батарея – одна из важнейших технологий для первых двух десятилетий XXI века. Она обеспечила возможность появления мобильных устройств, электромобилей, ноутбуков, небольших медицинских аппаратов, роботов, дистанционных сенсоров и многое другое. Не зря изобретателям литий-ионных батарей вручили в этом году Нобелевскую премию по химии.

Если батареи можно будет печатать, чтобы плавно интегрировать их в промышленный дизайн, в эстетических целях, или ради удобства, или из функциональных соображений, на стадии оформления товара не придется мучиться с громоздкой и фиксированной формой стандартной батареи,

– пояснили в Ирландском университете.

Возможные препятствия

На практике сделать это не просто. Компоненты батареи очень реактивные, а катоды и аноды имеют сложную структуру, иногда кристаллическую, иногда пористую. Создать такие материалы, которые были бы пригодны для 3D-печати, непросто. Кроме того, что они должны быть вместительными и выдерживать множество циклов заряда и разряда, они еще должны быть безопасными. Однако, по мнению исследователей, 3D-технологии способны справиться с этими задачами.

Как пример можно привести метод, разработанный учеными из США. Он позволяет увеличить емкость литий-ионных батарей на 30-50% благодаря 3D-печати электродов со сложной пористой структурой.

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