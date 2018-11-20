Во вторник, 20 ноября, студия DICE официально выпустила игру Battlefield V для PC, PlayStation 4 и Xbox One. На старте продаж шутер получил три полноценных режима, а со временем в игру введут режим "Королевской битвы".

Battlefield V, подобно Battlefield 1942, покажет времена Второй мировой войны, только на этот раз с более неожиданных ракурсов. Малоизвестные битвы, забытые герои, незаметные, но важные победы – вот истории, которые хотели рассказать авторам боевика. Правда, Вторая мировая война в исполнении DICE немного похожа на костюмированную вечеринку.

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Сюжет Battlefield V

Первыми в эту слегка безумную войну вступят Великобритания и Германия: именно их армии появятся в игре вместе с релизом. Новые фракции планируют добавлять позже, через сервис "Ход войны". На сайте этот режим описан как "рейд по малоизвестным, часто неожиданным участкам Второй мировой". Они охватят, вероятно, достаточно большой список как участников антигитлеровской коалиции, так и союзников "оси".

В рамках сервисной модели "Ход войны" разработчики обещают добавлять в шутер новые виды оружия и техники, устройства, укрепления, карты, режимы, а также производить технические правки и всячески улучшать геймплей.

Сюжетный трейлер Battlefield V – смотрите видео

Таким образом, к следующей весне Battlefield V ждут следующие три этапа тематических обновлений:

"Увертюра" (декабрь – январь): заключительный раздел сюжетной кампании, что рассказывает о немецких танкистах ("Последний Тигр"), мультиплеерная карта "Панцершторм", режим "Стрельбище" для проведения тренировок с разной экипировкой и оружием, а также возможность кастомизировать технику; "Удар молнии" (январь – март): кооператив, обновленные режимы "Штурм" и "отряд захвата" для классического мультиплеера; "Испытание огнем" (с марта): добавление греческой локации и запуск королевской битвы "Огненный шторм", где 16 отрядов сразятся на самой большой карте в истории серии.



План развития Battlefield V

О других странах пока ничего не известно. В официальных материалах, однако, вспоминают "склоны норвежских гор", "французские колониальные войска" и даже возможность "отправиться в тыл врага в Северной Африке" – разнообразия шутеру явно не занимать. Есть и еще одна интересная деталь. Несмотря на обилие косметики, нарядить своего солдата в форму вражеской стороны не получится, а в Tides of War будут и другие исторические ограничения.

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Презентация наделала много шума: не всем пришлись по вкусу исторические неточности и тональность трейлера. Впрочем, отказ от Premium Pass и подход к микротранзакции наверняка оценили многие.



Скриншот из игры Battlefield V

Режим "Королевской битвы"

На старте продаж, Battlefield V не получит популярного режима "Королевской битвы". Разработчики объяснили это желанием в будущем приятно удивлять геймеров обновлениями. Авторы планируют постепенно представлять новые типы геймплея, чтобы игроки могли в полной мере оценить весь контент. Если же сделать все доступным сразу на старте, то у геймеров глаза разбегутся от большого количества режимов и некоторые из них могут остаться без должного внимания.

Мы смотрим на Firestorm и кооперативный режим Combined Arms – если выпустить все сразу, то мы создадим мир, в котором слишком много всего. Мы хотим, чтобы у игроков изначально был базовый геймплей Battlefield, затем построенный на нем кооперативный режим, и уже потом "Королевская битва", объединяющая все вместе,

– отметил сотрудник DICE Райан МакАртур.

Трейлер "Королевской битвы" в Battlefield V – смотрите видео

Минимальные системные требования Battlefield V Операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 (только 64-бит)

Windows 7 / 8.1 / 10 (только 64-бит) Процессор Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350

Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350 Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 (2 ГБ) / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 (2 ГБ) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Свободное место на жестком диске50 ГБ Рекомендованные системные требования Battlefield V Операционная система Windows 10 (только 64-бит)

Windows 10 (только 64-бит) Процессор Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 1300X Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580 (8 ГБ) Оперативная память 12 ГБ

12 ГБ Версия DirectX 11.1

11.1 Свободное место на жестком диске50 ГБ Системные требования для технологии DXR Операционная система Windows 10 версия 1809 (тольки 64-бит)

Windows 10 версия 1809 (тольки 64-бит) Процессор Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 7 2700 Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 Оперативная память 16 ГБ

16 ГБ Версия DirectX видеокарта с поддержкой технологии DirectX Raytracing

видеокарта с поддержкой технологии DirectX Raytracing Свободное место на жестком диске50 ГБ

Поддержка технологии трассировки лучей

Кроме того, Battlefield V станет первым проектом, в котором будет активно использоваться NVIDIA RTX. Ранее сообщалось, что первой игрой с поддержкой новой технологии должен был стать постапокалиптический шутер Metro: Exodus, релиз которого запланирован на 22 февраля следующего года.

Трейлер игры Battlefield V – смотрите видео

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