Beats официально представили новые беспроводные наушники Powerbeats 4: цена и фото

Новые наушники Powerbeats вдохновлены Powerbeats Pro и имеют обновленный дизайн. Заявленная автономность составляет 15 часов, что на три часа больше, чем в Powerbeats 3 Wireless.

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Особенности новых наушников

У Powerbeats 4 нет зарядного чехла. Зарядка осуществляется через разъем на одном из вкладышей. На левом наушнике есть кнопка сообщения, а на правом – кнопки для регулировки громкости, управления воспроизведением, телефонными звонками и активации Siri.

Гаджет использует чип H1 для улучшения качества связи. Есть поддержка Siri и функции Apple Audio Sharing на iOS.

Фото Powerbeats 4

Дата продажи и цена

Модель Powerbeats 4 поступит в продажу 18 марта на Apple.com в трех цветах: красный, белый и черный. Цена – от 149 долларов.

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