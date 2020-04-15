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Бешеный спрос на Amazon: состояние Джеффа Безоса выросло на 6,4 миллиарда долларов

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Джефф Безос / Flikr

Компания Amazon в период пандемии переживает расцвет. Цена на ее акции существенно подскочила и достигла своего исторического максимума. Поэтому состояние ее владельца и самого богатого человека мира Джеффа Безоса выросло на 6,4 миллиарда долларов.

За сутки капитал миллиардера увеличился на 5%, о чем свидетельствует рейтинг Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

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Стоит отметить, что во вторник акции компании Amazon выросли в цене на 5,3% и достигли рекордного уровня.

В чем причина роста акций

Интересно, что залогом роста финансового роста акций Amazon с недавних пор стал введенный во многих странах мира карантин. Дело в том, что это привело к существенному росту спроса на услуги Amazon, поскольку большинство магазинов закрыты.

Бизнес Amazon разворачивается не только в интернете, компания предоставляет свою платформу и сеть доставки другим продавцам как маркетплейс. Именно это – то, что нужно малому и среднему бизнесу, который в условиях карантина перешел в онлайн.

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Интересно и то, что Amazon — одна из 28 компаний, которым удалось вернуться к росту во время пандемии. Другой успешный пример – стриминговый сервис Netflix.

Дела Amazon идут настолько хорошо, что несмотря на растущую в США безработицу компания Безоса намерена нанять на работу более 75 тысяч новых работников. Это в дополнение к более 100 тысяч работников, которых компания наняла на работу в течение прошлого месяца.

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Автор: Михаил Года
Теги: Деньги Техно Новости Техно Amazon Джефф Безос IT-бизнес
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