Беспилотные аэротакси EHang помогают бороться с коронавирусом

Беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки китайской компании EHang будут помогать медперсоналу города Хэчжоу бороться с эпидемией.

Накануне аэротакси компании приняло участие в учениях по борьбе с распространением коронавируса, организованных властями городского округа Хэчжоу, в провинции Гуанси.

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Детали

Беспилотный аппарат EHang 216 грузовой модификации успешно доставил медикаменты на посадочную площадку местной больницы, расположенной в четырех километрах от точки старта, и автоматически вернулся обратно.

Во время второго испытания директор по стратегии компании Эдвард Хсу сел в пассажирский вариант EHang 216 и совершил 4-километровый полет из центра города к крыше больницы. Точно таким же образом дрон можно использовать и для транспортировки медперсонала в экстренных случаях.



Аэротакси поможет перевозить пациентов в пределах Хэчжоу

По словам руководства компании, запас хода аэротакси соответствует радиусу Хэчжоу (15 километров), а крейсерская скорость равна 90 км/ч. Также коптер может выполнять полеты ночью.

Говорится о двухместном пассажирском дроне EHang 216 с восемью парами роторов, восемью моторами и массой 340 кг. Грузоподъемность аппарата – 140 кг. Компания уже проводила ряд испытаний в Китае, Австрии и США, и уже собиралась запустить сервис коммерческих аэротакси в Гуанчжоу. Были среди клиентов EHang туристические и медицинские компании.

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