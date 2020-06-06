Благодаря публикации на сайте Walmart удалось узнать практически полные технические характеристики беспроводных наушников Sony 1000XM4 еще до их официального анонса.

Во многом новая модель напоминает предыдущую версию M3s, сообщает The Verge. Это касается схожести дизайна, сенсорных органов управления, поддержки технологии шумоподавления, технологии передачи Sony LDAC, автономности на уровне 30 часов и быстрой зарядки через порт USB-C. Однако есть и немало нововведений.

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Новые особенности Sony 1000XM4

В наушниках реализовали возможность одновременного подключения к двум Bluetooth-устройствам. Например, это могут быть смартфон и ноутбук. Кроме того, новая версия получила поддержку технологии Precise Voice Pickup. Она призвана повысить качество телефонных разговоров через наушники благодаря использованию пяти встроенных микрофонов и улучшенной обработке сигнала. Благодаря этому голос пользователя передается лучше.

Функция Adaptive Sound Control

Новая фишка позволяет настроить профили пользователей работы наушников для разных локаций, например, библиотеки или кафе. Все настройки осуществляются через приложение Sony.

Наконец, в модели Sony 1000XM4 реализована новая версия технологии Sony Digital Sound Enhancement Engine – DSEE Extreme (она пришла на смену старой технологии DSEE HX). Технология использует искусственный интеллект для улучшения цифровой музыки в режиме реального времени. Она способна восстановить широкий диапазон, который пострадал в процессе сжатия.

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Анонс и цена Sony 1000XM4

Пока нет точных сведений о том, когда состоится официальный анонс беспроводных наушников Sony 1000XM4. Учитывая публикацию страницы с этим устройством на сайте Walmart, ждать осталось уже недолго. По предварительным данным, цена новинки составит 348 долларов (9 253 гривны).