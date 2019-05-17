Беспроводные наушники Honor FlyPods Lite официально представили в Украине: цена

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Honor FlyPods Lite: цена в Украине
Honor FlyPods Lite: цена в Украине / Фото, Пресс-служба Honor

В Киеве состоялась презентация новых беспроводных наушников бренда Honor, получивших название FlyPods Lite. Сразу же 17 мая новинка поступит в продажу.

Характеристики

Каждый наушник оснащен двумя микрофонами для лучшего шумоподавления. Они имеют встроенный сенсор G-Sensor, что позволяет управлять FlyPods Lite с помощью двойного тапа. Разделение звуковых каналов левого и правого наушников обеспечивает точную передачу стереоэффектов и создает ощущение полного погружения в звук.

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Они сертифицированы стандартом защиты от влаги IP54, то есть их можно носить во время дождя или заниматься спортом.

Новинка может работать с операционными системами Android и IOS. Одного заряда наушников хватит для 12 часов непрерывной работы. При этом в чехле наушники заряжаются на час с 15 минут пребывания.

FlyPods Lite

FlyPods Lite имеют шумоподавление

FlyPods Lite поддерживают работу с голосовым ассистентом — его можно активировать с помощью двойного тапа на левом наушнике.

Цена

Новые наушники уже можно приобрести в магазинах украинских ритейлеров ("Алло", Comfy, Eldorado, MOYO, TTT, "Фокстрот" и "Цитрус") в черном и белом цветах.

Рекомендованная стоимость новинки составляет 2 799 гривен.

FlyPods Lite

Новинки уже поступили в продажу

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Теги: Техно Новости Техно Huawei Гаджеты
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