Беспроводные наушники от Xiaomi засветились на фото

В базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появились снимки полностью беспроводных наушников от Xiaomi. Новинка получила название Mi True Wireless Earphones.

Об этом пишет Slashleaks.

Что касается характеристик, то информации о них нет. Как можно увидеть на фото, наушники получат футляр для хранения и зарядки, которая осуществляется кабелем с разъемом USB-C. Футляр напоминает коробку от Airpods.

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Xiaomi Mi True Wireless Earphones засветились на фото

Можно предположить, что новинка будет иметь более интересные характеристики, а соответственно будут стоить больше, чем известные на рынке бюджетные Xiaomi Mi AirDots.

Характеристики пока неизвестны

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